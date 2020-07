Roses cobrarà aquest divendres els primers rebuts d'impostos ajornats per la Covid

El proper divendres, 31 de juliol, l'Ajuntament de Roses emetrà els rebuts corresponents al primer pagament dels impostos municipals domiciliats per banc, que va ser ajornat com a mesura d'ajut fiscal a les famílies i empreses rosinques amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19. Els dos següents pagaments fraccionats previstos inicialment per als mesos d'agost i octubre, també s'ajornen i passaran a liquidar-se el 30 de setembre i el 30 de novembre respectivament.

L'Ajuntament de Roses va aprovar el passat mes d'abril l'endarreriment de tots els rebuts dels impostos fraccionats i domiciliats per banc. Aquesta va ser una de les mesures fiscals impulsades per l'Àrea d'Economia i Hisenda del consistori davant la situació generada pel Coronavirus, dirigides a flexibilitzar els terminis dels pagaments tributaris dels contribuents i fer front a l'impacte econòmic i social provocat per la crisi sanitària.

D'altra banda, cal recordar també l'endarreriment i l'ampliació de terminis del pagament que l'Ajuntament aplica enguany a taxes i impostos municipals no domiciliats. Pel que fa a taxis, guals, cementiri, senyalització informativa, via pública i impost de circulació, el termini ha passat a ser del 2 de maig al 14 d'agost (els rebuts domiciliats per aquests conceptes es giraran per banc el 14 d'agost), mentre que els impostos de béns immobles, IAE, ocupació de via pública, residus domèstics i comercials i mercats setmanal i cobert no domiciliats, es cobren entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.