Portbou aposta per renovar la imatge dels carrers del barri de l'Església

Portbou fa una aposta per donar un caràcter ordenat i net als carrers més antics del centre històric.

Portbou fa una aposta per donar un caràcter ordenat i net als carrers més antics del centre històric. EDUARD MARTÍ

Portbou ha rebut diferents ajudes del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Una d'elles, la més important, ha sigut per a la millora de la xarxa viària al nucli antic, de 244.712,18 euros. Aquest projecte se centra, principalment, en la zona de vianants del barri de l'església, compresa pels carrers Església, carrer Colera, carrer Carril, plaça Major, entre altres. L'alcalde, Xavier Barranco, reconeix que actualment l'espai es troba en un estat «molt millorable» i el fet d'intervenir en l'adequació de la via pública també significarà «incentivar la millora de la imatge dels edificis particulars, perquè si el carrer és bonic, sembla que et venen més ganes de tenir la casa bonica». Barranco espera que, amb aquestes actuacions, el municipi realitzi un canvi d'aspecte, «serà un Portbou, posa't maco».

El batlle es mostra satisfet perquè aquest finançament «resol un deute històric que s'ha tingut amb aquest barri» i sosté que, «durant molts anys, Portbou ha estat abandonat per les ajudes de les administracions. Hem fet un gran esforç per sanejar els comptes i poder optar a aquestes ajudes».

Paral·lelament al projecte de millora de la xarxa viària, Barranco apunta a la necessitat d'interpel·lar els propietaris per revalorar el nucli, «des de la Diputació de Girona, s'ha iniciat un estudi urbanístic per detectar els edificis que estan en estat de semiabandonament, per poder contactar amb els propietaris i fer una política de millora de la imatge».

A més d'aquesta voluntat, segons el batlle portbouenc, «estem començant a tenir una certa demanda d'habitatge», i l'objectiu és tenir un parc d'habitatges «important». En aquest sentit, afirma que «tenim moltíssims pisos i cases que pràcticament estan tancats tot l'any i que només els falta una neteja de cara, una modernització de les instal·lacions». El consistori manté una política clara respecte a les actuacions urbanístiques al territori. «El que no farem serà obrir línies de nova construcció quan tenim molts metres quadrats d'habitatge construït en el mateix nucli que està per remodelar o rehabilitar».



La renovació de la xarxa d'aigua

Un dels altres projectes que reben el finançament del PUOSC, amb 72.000 euros, és la renovació de la xarxa d'aigua en el seu pas pel túnel de Portbou. Les canonades que cal substituir estan situades sota la carretera del túnel, una via que pateix «el pas de vehicles de molt gran tonatge que van a les empreses de l'estació». Aquesta situació provoca que «es malmeti la xarxa i es generin talls d'aigua». Per evitar la pressió constant del pas dels camions, el projecte de renovació proposa traslladar a la riera aquesta instal·lació, i tal com explica Barranco, «per protegir-la la farem passar de manera aèria per la vora de la riera».

D'altra banda, el batlle admet que moltes cases encara mantenen canonades de plom, i que, en l'àmbit municipal, tot i que la xarxa d'aigua s'ha anat canviant per canonades de PVC «hi ha trams que són d'uralita, però no és perjudicial per a la salut». Tot i això, insisteix en la necessitat de substituir les canonades des de la potabilitzadora d'aigua fins al poble. «La nostra intenció és canviar-les, perquè som conscients que són antigues», afirma Barranco.