L'escola de Sant Pere fa una crida a la donació de portàtils

L'Escola Llagut de Sant Pere Pescador ha engegat una iniciativa solidària en previsió a les particularitats que, de ben segur, marcaran les mesures sanitàries el curs 2020-2021. L'equip directiu vol vetllar per una igualtat de condicions entre tot l'alumnat i, per això, considera important que els alumnes de Cicle Superior, com a mínim, utilitzin durant tot el curs el mateix dispositiu tecnològic. En aquest sentit, l'escola ha fet una crida a la donació d'ordinadors portàtils, per completar el nombre d'equips necessari. Des del centre, se n'han adquirit, i l'AMPA també n'han comprat, però encara no són suficients.

L'objectiu és garantir que tots els alumnes que cursen 5è i 6è de Primària disposin del seu ordinador portàtil. «Intentarem renovar i reutilitzar els ordinadors instal·lant sistemes operatius molt lleugers, ampliant memòria i, si cal, fent petites reparacions que justifiquin la despesa en materials», ha explicat el mestre Francesc Xavier Rodríguez, coordinador d'Informàtica de l'Escola Llagut de Sant Pere.

Igual com ha passat en tots els centres educatius durant l'estat d'alarma, els equips docents s'han hagut d'adaptar a impartir classes des de la distància tot el tercer trimestre passat, aprenent sobre la marxa i seguint les directrius que anava fixant el Departament d'Educació. L'escola santperenca s'ha anat preparant, per afrontar la situació en cada moment, tal com ho explica Francesc Xavier Rodríguez: «Amb l'actual crisi provocada per la Covid-19, els esforços s'han centrat a adquirir dispositius portàtils que, en un moment donat, puguin utilitzar-se des de les llars d'algunes famílies del centre. L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ja va fer un esforç important durant el confinament, aportant serveis de dades a les famílies que no en tenien, repartint els dispositius del centre i solucionant diferents problemes de maquinari o connexió».

Amb vista a la possibilitat que el curs vinent es torni a acordar el treball a distància, l'Escola Llagut ha establert que cada família disposi d'un correu corporatiu i que tots els ordinadors portàtils accedeixin ràpidament a les propostes de tasques a través d'aquest correu. «Hem convingut també que, si des de les aules entrenem els alumnes a entrar als correus des d'aquests dispositius i realitzar les propostes dels tutors i especialistes, en el moment que algun curs o la totalitat del centre pateixi un confinament, no tindran tanta dificultat per seguir les tasques telemàtiques des de casa», ha explicat el mestre.