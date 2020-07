Figueres augmenta la quantitat de les sancions per no portar mascareta

Figueres augmenta la quantitat de les sancions per no portar mascareta

La pressió policial contra qui no porta mascareta a Figueres s'endureix i l'Ajuntament ha decidit augmentar a 150 euros les multes "per aplicar la màxima fermesa als que no creguin amb el tema de la Covid-19" ha assenyalat el vicealcalde de Figueres Pere Casellas. Des de divendres passat la Guàrdia Urbana ja ha posat 139 sancions.





Fermesa: a Figueres tenim procediment propi per a les sancions per no portar màscara, hem decidit augmentar la multa a 150,00 €, amb el tema COVID aplicaré la màxima fermesa als que no creguin. https://t.co/eRRy0NSd4f — Pere Casellas (@perecasellas) July 25, 2020

Al llarg del cap de setmana passat se'n va interposar 56, mentre dilluns el nombre de denúncies tramitades va ser de 36. Posteriorment, el dimarts se'n van posar nou; dimecres, catorze, i dijous, vuit.