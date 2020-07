Roses està atenta a l'avançament dels casos de Covid i introdueix eines d'informació

Roses es manté en alerta en plena temporada turística davant l'augment de casos de Covid a la comarca. Montse Mindan, alcaldessa del segon municipi més gran de l'Alt Empordà, destaca la tasca de traçabilitat dels positius que es fa des del CAP de Roses «fent les proves PCR necessàries».

Des del consistori no abaixen la guàrdia. Han col·locat més de vuit-cents cartells sobre l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i «cada dia posem més eines». Un exemple és el nou apartat a l'aplicació mòbil Roses Smart que permet consultar l'ocupació d'algunes platges i complir les limitacions d'aforament segons les ràtios marcades per la Generalitat.

Molts municipis han cancel·lat actes i festes, però en el cas de Roses, Mindan destaca que «no ens plantegem anul·lar el que es fa a la Ciutadella perquè és un espai segur: es poden posar cadires separades, controlar l'aforament i entrar sense creuar-se». Des del consistori tampoc es plantegen tancar els locals d'oci nocturn perquè «la majoria són a l'aire lliure». Per a Mindan, ara per ara, «hem d'aprendre a conviure amb els casos positius de Covid i intentar que no sigui un rebrot. I, sobretot, demanar a tothom que porti mascareta i sigui responsable».