El Govern aprova la construcció de l'institut de Vilafant i de l'escola d'Avinyonet

El Govern ha aprovat la modificació del Pla Econòmic i Financer d'Inversions (PEF) en construccions escolars del Departament d'Educació amb la incorporació de disset noves actuacions per un import total de 91.002.142 euros. De les disset, un total de deu són de nova construcció i set són de gran reforma i ampliació. Les construccions s'edificaran a través de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. També s'ha ampliat la partida de les obres de reforma d'ampliació i millora (RAM) amb un total de 75 MEUR fins al 2026. En concret, la del 2020 s'incrementa a 17 MEUR.



A la comarca de l'Alt Empordà, s'hi destinaran 8.320.000 per a la nova construcció de l'institut de Vilafant, de dues o tres línies i amb espai per a cicles formatius. I, 4.400.000 euros per a l'execució de l'escola, d'una línia, Gonçal Comellas a Avinyonet de Puigventós.



L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha mostrat la seva alegria per la notícia en un tuit, en el qual s'ha referit a la comunitat educativa del municipi perquè "entre tots ho hem aconseguit". Vilafant s'ha manifestat en diverses ocasions per mostrar la necessitat de disposar d'aquesta infraestructura educativa. La darrera, el passat febrer, amb una recollida de firmes que van portar al Departament d'Educació.



Avui el govern de la Generalitat ha aprovat la construcció de l ' edifici de l ' Institut de #Vilafant. Per fi una molt bona notícia !!!! Entre tots ho hem aconseguit ??@insvilafant @ampainsvilafant @educacioVilafant @AjVilafant @radiovilafant — Consol Cantenys (@ConsolCantenys) July 21, 2020

Infraestructures

En aquest PEF, on s'inclouen 17 projectes de tot el territori, torna a quedar fora la construcció de l', com es va preveure als pressupostos presentats al febrer i que va aixecar la indignació de l'AMPA del centre , que porta des de 2006 en barracons.D'altra banda, el govern ha aprovat la dotació deper fases per a donar resposta a les necessitats d'escolarització i evitar instal·lar construccions provisionals.A més, el PEF incorpora una modificació de la definició de l'Institut Escola Sala Badrinas de Terrassa, de l'Institut Salvador Sunyé de Salt, de l'institut La Sagrera de Barcelona i de l'escola Trenta Passos de Barcelona.L'increment del PEF Inversions del Departament d'Educació, amb totes aquestes modificacions i altres adaptacions de les construccions ja existents, és de 201.224.392 euros.En concret, es construirà la nova(2.785.000 euros), l'(4.400.000), l'(8.893.571,15), l'(4.200.0000), l'(4.400.000), l'(3.600.000) la de(4.400.000), l'I(8.893.571,15), l'(8.320.000) i l'(3.570.000).també l'(4.070.000), l'(5.166.00), l'(5.166.000), l(2.520.000), l'(4.914.000), l'(1.890.000) i l'(4.914.000).