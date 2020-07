Figueres posarà a disposició de Salut una vintena de treballadors per fer tasques de rastreig

L'Ajuntament de Figueres s'anticipa a possibles rebrots de la Covid-19 i s'està organitzant per posar a disposició del departament de Salut una vintena de treballadors municipals per fer tasques de rastreig en el cas que hi hagués algun rebrot a la ciutat.

Davant la situació que viuen algunes zones de Catalunya, el consistori figuerenc s'anticipa i inicia una campanya de prevenció juntament amb l'Atenció Primària de la ciutat que consistirà en conscienciar la ciutadania de les mesures de protecció necessària.

S'enviaran díptics informatius que arribaran al domicili dels figuerencs i les figuerenques, es muntaran carpes informatives al carrer i s'instal·laran sis tòtems a la ciutat per recordar les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19: mascareta obligatòria, distància de seguretat i rentar-se sovint les mans. Aquests elements s'instal·laran a les zones amb més afluència de gent de la ciutat.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "som una ciutat que no ha tingut una especial incidència de la Covid-19 i volem que continuï així. Els comerços i els establiments s'han preparat, els equipaments públics també i creiem que hem de fer esforços per anticipar-nos i poder controlar la situació". Lladó ha afegit que "estem treballant perquè Figueres sigui una ciutat segura de Covid-19, que més enllà de gestionar bé l'emergència, també s'anticipi i a més de conscienciar, actuï des del primer moment".