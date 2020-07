La DO Empordà s'uneix amb les denominacions d'origen vitivinícoles en una campanya

Les onze denominacions d'origen vitivinícoles catalanes s'han aliat per reivindicar el consum dels seus productes entre els clients de proximitat. Des de la DO Alella, DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Costers de Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat, DO Tarragona, DO Terra Alta i des de l'INCAVI han posat en marxa la campanya 'Gaudeix del que és bo'.

L'objectiu, destaquen els impulsors, és revertir la situació actual, en què els vins més consumits provenen de fora de Catalunya. La campanya també pretén modernitzar la imatge del vi català i "desvestir-lo de complexitat" en un moment en què el consum ha caigut considerablement degut al tancament del canal HORECA durant quasi tres mesos per la Covid-19.

La campanya conjunta compta, en una primera fase, amb diferents plataformes de divulgació en línia, com ara la web www.gaudeixdelqueesbo.com, on els usuaris poden interactuar per veure quina és la DO catalana que millor els representa.