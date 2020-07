El Bisbe de Girona anima als turistes a «descansar» del sofriment de la pandèmia

El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha animat als visitants que arribin a les comarques gironines a "descansar" del sofriment de la pandèmia de la covid-19. Així ho ha plasmat a la 'Carta als turistes' d'enguany, on també els ha assegurat que seran "ben acollits" i que podran gaudir d'uns dies de "sol, aire, mar i muntanya" després dels mesos de confinament. Pardo, però, els ha demanat que siguin "respectuosos" amb la natura i els béns comuns dels ciutadans, demanant que tampoc s'oblidin dels qui treballen "per servir-los". L'escrit del Bisbe es distribuirà com a suplement del Full Parroquial aquest cap de setmana a les parròquies.

La crisi sanitària de la covid-19 ha protagonitzat el text que cada any dedica el Bisbe de Girona, Francesc Pardo, als turistes que arriben a les comarques gironines durant el període estival. Aquesta vegada ha començat la salutació demanant que "siguin feliços" després dels darrers mesos, encara amb "la presència del sofriment" de la pandèmia. Pardo els ha subratllat que seran ben acollits i que es podran sentir "com a casa" passejant pels pobles, viles i ciutats de la demarcació.

En aquest sentit, els ha convidat a visitar les esglésies del Bisbat de Girona, les quals ha explicat que son la "manifestació externa" de les comunitats cristianes catòliques de la zona. Pardo ha recordat als visitants que podran gaudir de "pau, serenor i afecte", precisament en un moment en què considera que tothom necessita uns moments "d'interiorització" i de "reflexió". Pels que no són "creients", els ha recomanat la visita als temples, i als que "comparteixen la mateixa fe", les celebracions que es fan, on "seran molt benvinguts".

Finalment ha demanat als turistes que no oblidin aquells que treballaran "per servir-los" durant la seva estada i que mostrin "respecte" per la natura i els béns comuns de tots els ciutadans.