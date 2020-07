El servei gratuït fins a les platges del Llançà Bus, preparat per aquest estiu 2020

Des del 3 de juliol fins al 30 d'agost, el Llançà Bus circularà pel municipi de Llançà amb l'objectiu de facilitar l'accés dels visitants i residents llançanencs a les principals platges del municipi i els desplaçaments entre el Port i la Vila.

Aquesta serà la setzena temporada que el Llançabus estarà en funcionament. Val a dir que durant l'estiu 2019 la participació va ser excel·lent amb una mitjana de 100 usuaris al dia, augmentant en un 15% els usuaris de l'estiu 2018, segons informa el consistori.

El recorregut del bus tindrà un total de 9 km amb sortida cada hora des de l'oficina de turisme. L'horari de funcionament serà de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Les seves principals parades seran: Oficina de Turisme, Estació de tren, la Plaça de la Vila, el CAP, la Platja de la Farella, la Platja del Cau del Llop, El Port de Llançà , la Platja de Grifeu i Cap Ras.

Per aquest estiu 2020 és continuarà amb el servei de transfer directe entre la Vila i el Port de Llançà cada hora per així millorar la connexió entre els principals nuclis del municipi. Tanmateix i per tal de fomentar la sostenibilitat en el transport, el LlançàBus 2020 serà gratuït per a tots els usuaris.