Càritas Alt Empordà Interior ha doblat el nombre d'usuaris en relació al mateix període de 2019

Càritas Alt Empordà Interior ha presentat aquest matí la memòria d'activitat de l'any 2019 on destaquen els centenars de persones ateses en els diferents programes socials que gestiona l'entitat, amb la col·laboració de més d'un centenar de voluntaris.

El President de Càritas Alt Empordà Interior, Marià Lorca, ha destacat que amb un pressupost invertit de 488.459,76 euros, un total del 97,13% es destina a "serveis socials". En aquest sentit, justifica aquesta despesa amb la característica voluntària de la pròpia organització, "on hi ha set tècnics responsables de projectes i uns 140 voluntaris".

Tenint en compte la gran quantitat de municipis que gestiona l'entitat, aquests comptes son "importants" respecte al pressupost total de Càritas a tota la demarcació, on "cada cop hi ha més programes i es fan més accions", ha remarcat el tresorer de l'entitat, Ramon Bartolomè.

Per això, des de l'entitat fan una crida a la societat per afegir-se de forma voluntària, amb aportacions o treball, "per sensibilitzar i poder tenir ingressos suficients per continuar la nostra tasca", ha declarat Bartolomè.



Crisi 2020

Respecte a la situació actual provocada per la crisi sanitària de la Covid-19, segons han informat els representants de Càritas Alt Empordà Interior, l'entitat ha vist incrementada en un 50% la seva activitat respecte al mateix període de l'any passat, demandants sobretot de productes d'alimentació i ajudes per fer front als pagaments de subministres així com accés a internet o tecnologies perquè la mainada pogués seguir el curs.

D'aquestes dades, el membre de la junta Josep Barrenquer ha destacat que "un 40% d'aquestes persones no s'havien acostat mai a Càritas" i, en aquest sentit, ha fet constància del "component de vergonya" que sent la gent quan passa per dificultats econòmiques que no li permeten cobrir les necessitats bàsiques.

Marià Lorca ha fet un agraïment al treball dels voluntaris que permeten mantenir actius els programes que es desenvolupen des de Càritas i com s'ha dut a terme durant els mesos crítics de la pandèmia. "Molts d'aquests voluntaris pertanyen al grup de persones de major risc i per tant, en alguns projectes, ens hem hagut de reinventar per no exposar-los", ha explicat. Per aquest motiu, fa una crida a la població més jove valorant que "ser voluntari sembla una càrrega però et dona molta felicitat".