Catorze rutes permeten conèixer el patrimoni de l'Empordà Medival

El monestir de Sant Pere de Rodes ha estat l'escenari, aquest divendres, de la presentació del projecte Empordà Medieval, promogut pels dos consells comarcals i que ha generat catorze rutes entre l'Albera i les Gavarres. Es tracta d'un pla de divulgació patrimonial que té com a objectiu fer valdre tots els espais rellevants construïts entre els segles XI i XIII, vinculats al Comtat d'Empúries. El tècnic Joan Pluma ha explicat, davant una nombrosa representació dels serveis turístics i regidors dels ajuntaments empordanesos, que "es tracta de generar una oferta que va més enllà dels recursos que tots coneixem amb una nova mirada sobre la realitat patrimonial del territori".

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, amfitrió de l'acte, ha subratllat la importància d'aquest projecte "en un context complicat". "Hem de ser capaços de generar iniciatives com aquesta per a reactivar la nostra economia amb tota la prudència necessària". Recordant la importància del monestir de Sant Pere de Rodes, l'alcalde i senador ha reculat "mil anys enrere, quan aquest recinte religiós va començar a rebre milers de persones que venien a celebrar el jubileu. És un bon exemple per pensar en la gent que ve ara. Hem de ser capaços de reconvertir l'Empordà i transformar-lo en un model de diversificació, aprofitant l'energia de tots els visitants que rebem, per a fer-nos més competitiuts".

Xavier Dilmé, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà, ha explicat que "aquest és el primer acte de desplegament del projecte de la Marca Empordà que vam presentar el passat novembre i que s'ha retardat a causa de la pandèmia. Vam tirar endavant el vídeo promocional i ara presentem aquesta ruta de l'Empordà Medieval amb la voluntat de demostrar que la col·laboració entre els dos consells comarcals i el teixit públic i privat és real". Per Dilmé "la marca Empordà no és només de turisme, és una marca que tothom s'ha de fer seva. Tenim la voluntat que vagi a més".

Per la seva part, Agustí Badosa, vicepresident del Consell de l'Alt Empordà, ha insistit també en la importància de la marca Empordà "com a eix vertebrador que ens dóna molt potencial i que representa a més de cent municipis. A més, aquest catorze rutes ens ajuden a potenciar municipis d'interior que sovint no tenen el protagonisme que mereixen i que aquí tenen un paper més rellevant". Badosa estava acompanyat pel també vicepresident del Consell, Josep Maria Bernils.



Les rutes

Les catorze rutes inclouen castells, esglésies, nuclis, casals i monestirs, tots ells vinculats d'una manera o altra als temps del Comptat d'Empúries i el seu llegat patrimonial. Estan pensades per als turistes que es desplacen amb vehicle, però també es poden fer per altres mitjans. La durada de les diferents propostes és d'entre una i cinc hores. "Estan dirigides a un públic molt ampli, no ha de ser precisament per a visitants especialitzats", explica Joan Pluma. A més, la intenció del projecte també implica generar turisme del propi territori: "les catorze rutes estan obertes a tothom però també volem que ens visitem nosaltres mateixos", afegeix.

Per a divulgar la proposta, els dos consells fan servir els seus mitjans digitals i han editat una guia de mà en quatre idiomes (català, anglès, castellà i francès) amb detalls d'accés, horaris i referències de cada ruta.