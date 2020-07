S'inicien les obres d'ampliació de voreres d'un tram del carrer Tarragona de Roses

Avui s'han iniciat a Roses les obres d'alineació de vials i eixamplament de voreres del carrer Tarragona, en el seu tram comprès entre els carrers de Pep Ventura i de la Mainada. L'actuació permetrà millorar la vialitat i oxigenarà aquest espai del centre de la població, amb la incorporació d'amples voreres arbrades i l'ordenació de les places d'aparcament existents. Les obres tindran una durada de tres mesos.

Aquest projecte de millora es fa possible després de l'adquisició parcial de 219 metres quadrats de la parcel·la situada al carrer Tarragona 27-37, realitzada per l'Ajuntament l'any 2015, que permet ara l'ampliació i condicionament de voreres per esponjar l'espai i millorar els recorreguts dels vianants en aquest punt de la població. Concretament, la vorera de costat muntanya passarà dels 80 cm actuals a una amplada de 5,65 metres, mentre que la de costat mar tindrà passarà del 80 cm a disposar d'1,80 metres.

Les obres iniciades avui inclouran l'enderroc de la tanca de la finca expropiada i la construcció d'un nou mur armat per contenir les terres que queden dins el solar. S'aprofitarà per corregir les alineacions d'ambdós costats de carrer. L'eixamplament de les voreres permetrà la plantació d'una franja d'arbrat al costat muntanya, instal·lar dues lluminàries, pavimentar i, també, ordenar les franges d'aparcament a banda i banda del carrer de Tarragona. La superfície total de l'àmbit d'actuació és de 605 m2.

La durada prevista per aquests treballs, que tindran un cost total de 59.237 euros, és de tres mesos.