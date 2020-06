La comarca dona suport declaració institucional del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI

Nombrosos ajuntaments, entitats i organismes públics de la comarca de l'Alt Empordà han mostrat el seu suport a la declaració institucional del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Sigui avui, el dia internacional en què es defensa la causa o en les últimes hores, la comarca ha mostrat la seva cara més humana per lluitar per una societat cada dia més respectuosa. La manera de fer-ho, diuen, és avançar des de totes les administracions, els ajuntament els primers.





Donem suport a la Declaració Institucional del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Reivindiquem i defensem els drets del col·lectiu LGBTI, cal avançar des de totes les administracions per assolir una societat segura i respectuosa!

Un any més, l'Ajuntament de Roses se suma al Dia Nacional de LGTBI. El passat dijous, 25 de juny, el Ple Municipal de la corporació va aprovar per unanimitat la moció per defensar els drets i llibertats de tot el col·lectiu.



