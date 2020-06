Unió de Pagesos demanarà ajuts a Agricultura per pal·liar les greus afectacions del míldiu a les vinyes

Unió de Pagesos reitera la gravetat de la situació de la viticultura catalana aquesta campanya com a conseqüència del míldiu, especialment a l'Alt Penedès, a les comarques de Girona i a les de les Terres de l'Ebre. Els viticultors tenen moltes dificultats per posar fre a aquest fong tot i els avisos de sanitat vegetal i el fet que tant els tècnics com la pagesia han treballat des del primer moment per controlar-lo. Davant de la possibilitat que a moltes finques es perdi totalment la collita el sindicat valora demanar a l'Administració catalana ajuts per als viticultors que pateixin una davallada important de la producció com a conseqüència del míldiu.

La situació, que ja va avançar el sindicat a començament de juny, és especialment greu al conreu ecològic, perquè els productes que poden utilitzar per al control del fong són més preventius i menys persistents. Cal tenir present que els darrers anys el conreu ecològic de la vinya ha augmentat molt: 16.684 hectàrees el 2018 segons el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), i ara deuen arribar al voltant de les 20.000 hectàrees, un 36% del total de vinya de Catalunya.

Un informe del Departament d'Agricultura elaborat a petició d'Unió de Pagesos confirma que l'excés de pluja i les temperatures altes entre l'octubre del 2019 i el març del 2020, i un abril també extremadament plujós, han propiciat una afectació important que ha sorgit de manera molt ràpida. En aquestes circumstàncies, moltes explotacions poden perdre tota la collita.

Unió de Pagesos recorda que el dany provocat pel míldiu no és assegurable actualment al nord de l'Estat espanyol tot i que ho sí que ho és al sud. Al nord, Agroseguro i ENESA valoren que és un dany controlable pel viticultor. Per aquest motiu, el sindicat ha demanat al Govern català que elabori un informe al respecte i que traslladi a Agroseguro i ENESA la urgència de modificar la línia d'assegurança del raïm de vinificació perquè el míldiu sigui un dany assegurable a Catalunya.

No obstant això, els danys d'aquesta campanya ja no són assegurables, i molts viticultors del Penedès, la Terra Alta, el Priorat i les comarques de Girona patiran pèrdues importants, precisament un any també complicat pels excedents de vi i per les conseqüències de la covid-19, del Brèxit i dels aranzels dels Estats Units.