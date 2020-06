Divendres 26 comença el període de pagament de la zona blava al Port de la Selva

Els habitants i turistes del Port d la Selva hauran de pagar per aparcar a la zona blava a partir del divendres 26 de juny. El període s'allargarà fins al 27 de setembre. Hi hi una excepció, les places d'aparcament del Tester del Moll d'en Balleu que seran gratuïtes del 26 al 30 de juny i durant el mes de setembre.





ZONA BLAVA

