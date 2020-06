Trien les 12 propostes dels pressupostos participatius de Vilafant

L'Ajuntament de Vilafant treballa per acabar de definir i fer els càlculs corresponents a les propostes dels Pressupostos Participatius 2020-2021, que passaran a la fase final de votació el mes de setembre. Els veïns i les veïnes de Vilafant podran determinar, amb aquest procés, el destí de 100.000 euros del pressupost municipal.

Pròximament, s'iniciarà el període per votar. La votació es podrà fer en línia, o bé de forma presencial dipositant una butlleta a les urnes que s'habilitaran a diferents punts del municipi. Hi podran participar totes les persones a partir de 16 anys que estiguin empadronades a Vilafant. Es permetrà votar en línia, a través de la plana web municipal (pressupostosparticipatius.vilafant.cat), o presencialment, mitjançant les butlletes de votació que enviaran a casa.

El 28 de maig passat, al Centre Cívic de les Mèlies, es va fer la jornada participativa que tenia per objectiu escollir les propostes que passaran a la fase de votació final dels Pressupostos Participatius de Vilafant 2020-2021. El tècnic de Comunicació i Promoció Econòmica, Zig Valiuska, explica que el procés «va començar el mes de novembre de l'any passat, amb la presentació de propostes, en web i en butlleta». De les 111 propostes, 7 estaven previstes, 57 van ser descartades i 49 vàlides. Del 25 de novembre al 16 de desembre de 2019, els veïns i les veïnes van tenir la possibilitat de fer arribar totes aquelles propostes en matèria d'inversions que consideraven oportunes.

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps, com la creació, reforma o millora d'equipaments de titularitat municipal; la millora d'espais públics (zones verdes, parcs, places, carrers, vials, enllumenat, senyalització, accessibilitat, clavegueram, etc.); o l'adquisició de mobiliari urbà (fonts, bancs, papereres, jocs infantils, etc.), béns materials, i tecnologies d'ús públic (material informàtic, eficiència energètica, sostenibilitat ambiental, etc.).

Les propostes havien de complir aquestes condicions: ser una inversió d'interès públic, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir, i és perdurable en el temps; donar resposta a una necessitat concreta; ser d'interès públic i tenir visió de poble; ser valorables econòmicament; ser de competència municipal; ser tècnicament i econòmicament viables; respectar el marc jurídic legal, i no contradir els diferents plans municipals aprovats; no poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius, ni estudis o anàlisis; cap proposta podia superar els 50.000 euros.

Les propostes puntuades

TRES MINI-DEIXALLERIES

30 punts

Compra i instal·lació de tres panells informatius que, alhora, disposin de contenidors de «mini-deixalleria» per facilitar el reciclatge d'elements. Se n'instal·laria un a cada nucli de Vilafant.

MILLORA PARC INFANTIL

28 punts

Ampliació i millora del parc infantil de davant de l'Escola les Mèlies. Instal·lació de més mobiliari públic de jocs infantils, a la plaça Atlàntida. Parc a davant l'Escola les Mèlies (entre carrers Anyet i de les Comes).

ÀUDIOS CENTRES CÍVICS

28 punts

Compra i instal·lació d'equips audiovisuals per als centres cívics de les Mèlies –equip de so+equip visual+il·luminació nova– i les Forques (pantalla i projector donat l'espai de l'equipament.

EQUIP DE SO PORTÀTIL

28 punts

Compra d'un equip de so portàtil per a activitats i esdeveniments per a tot el municipi, i a disposició de les entitats que el necessiti. És de categoria econòmica petita, segons es determina.

MILLORA CAMINS DEL MANOL

24 punts

Es proposa arreglar desperfectes en aquest trajecte, millorar la senyalització i, també, habilitar zones per fer senderisme pels camins naturals del riu Manol, al terme municipal de Vilafant.

LEDS AL CAMP DE FUTBOL

23 punts

Canvi de tota la instal·lació de llums del camp de futbol per una nova il·luminació de sistema LED. Permetria disposar d'un sistema de menys consum, i una il·luminació més uniforme al camp.

NOU MOBILIARI PÚBLIC

20 punts

Instal·lació de nous elements de mobiliari públic al parc de davant de MIFAS (zona de pícnic i elements de joc infantil moderns). Entre els carrers de la Selva, Ronda del Molí i Pla de l'Estany.

CALDERA AL PAVELLÓ

20 punts

Compra i instal·lació d'una caldera nova per al Pavelló Municipal per garantir una temperatura òptima de l'aigua de les dutxes dels vestidors. Model més adaptat als nivells de consum diaris.

CARROSSES NOVES

20 punts

Compra de carrosses noves per a la Cavalcada de Reis de tot el municipi de Vilafant. És una proposta de categoria econòmica petita, segons es determina en el quadre.

MILLOR SENYALITZACIÓ

20 punts

Millora de la senyalització informativa de camins del municipi. Es tractaria de substituir les senyalitzacions velles i instal·lar noves senyalitzacions i indicadors.

NOVES CADIRES

19 punts

Adquisició de cadires noves per als tres Casals d'Avis de Vilafant. Es tracta de disposar de cadires més còmodes que les actuals. Proposta de categoria econòmica baixa.

ABEURADOR PER A GOSSOS

19 punts

Instal·lació d'un abeurador per a gossos al correcan de la zona dels Pins (piscina). La font s'adreça, ara, a persones. L'abeurador evitaria que persones i gossos compartissin la mateixa font.