L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el de Pontós s'adhereixen a la setmana Europea de l'Energia Sostenible

Europa celebra enguany la Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 22 al 26 de juny amb l'objectiu de conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de l'eficiència energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la transició energètica. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el de Pontós s'han volgut adherir a la celebració promovent accions que ajudin a apoderar a la ciutadania i també a les empreses, per fer realitat aquesta nova cultura energètica, que ja no pot esperar.

En un context de crisi sanitària que ha suposat un increment del consum energètic, i per tant econòmic, a nivell domèstic degut al confinament, cal posar èmfasi en la informació útil, pràctica i entenedora per a la ciutadania que li permeti estalviar i fer un ús eficient de l'energia. Alhora, és necessari sensibilitzar la ciutadania de la importància del seu paper clau en la transició energètica cap al nou model energètic.

A continuació s'exposen els cursos que es portaran a terme de forma virtual

Factura elèctrica i contractació d'energia verda – 22 de juny a les 19 h

Es donarà a conèixer el contingut de la factura elèctrica i les opcions de contractació d'energia verda. També s'informarà dels canvis tarifaris que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) té previst aplicar. (Durant la sessió es recomana tenir a mà una còpia de la factura elèctrica de la llar.) A càrrec de Xènia Illas, ambientòloga.

ID de la sessió: 823 8264 2664

Estalvi energètic a la llar – 29 de juny a les 19 h

S'informarà sobre bones pràctiques i diferents accions per reduir la despesa energètica sense disminuir el confort a la llar. A càrrec de Xènia Illas, ambientòloga.

ID de la sessió: 814 6270 7120

Mobilitat sostenible i vehicle elèctric – 6 de juliol a les 19 h

Es donaran a conèixer les formes de mobilitat més sostenibles; en concret, el vehicle elèctric, el qual no genera emissions ni contaminació acústica, és més eficient, permet que les energies renovables s'incorporin a la mobilitat i redueix la dependència energètica dels derivats del petroli. A càrrec de Xènia Illas, ambientòloga.

ID de la sessió: 878 6493 0703

Energia solar a casa – 13 de juliol a les 19 h

Es donaran a conèixer les diferents possibilitats per disposar d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum a casa i els avantatges que comporta una instal·lació d'aquesta mena.

A càrrec d'Albert Juan Casademont, enginyer industrial.

ID de la sessió: 892 6259 3149

Per accedir a aquestes sessions, no s'ha de fer inscripció prèvia. Cal connectar-se al web www.zoom.us, entrar a la reunió (join the meeting) i escriure el codi que correspongui a la sessió en línia del dia.

Les sessions també es poden seguir en directe mitjançant el canal de Youtube de la Diputació de Girona.