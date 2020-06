El Govern destinarà 1,4 milions a fomentar la contractació de treballadores de la llar irregulars

La Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat destinarà 1,4 milions d'euros en ajudes per fomentar la contractació de treballadores de la llar i cures en situació irregular.

Així ho ha anunciat el conseller Chakir El Homrani, que ha lamentat que el coronavirus ha mostrat que hi ha persones invisibles, especialment les que estan en situació d'irregularitat administrativa: "Toca fer un pas endavant en la flexibilització dels processos de regularització".

L'import d'aquesta ajuda, de la qual es beneficiarien un miler de persones, serà l'equivalent a la contribució de la persona ocupadora en impostos i seguretat social, és a dir, 2.685 euros si el contracte és pel salari mínim interprofessional (SMI) durant un any.

Es podran beneficiar d'ella les persones o entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte per treballar en aquest àmbit, a temps complet i amb remuneració igual o superior al SMI, i el pagament de l'ajuda es farà en dues vegades: a l'inici i al final de la contractació.

"És una mesura pionera a Europa que esperem que sigui un èxit i ens mostri un camí per treballar en la regularització d'aquestes treballadores. Ja no volem excuses perquè no les hi contracti, tinguin papers i puguin fer el seu procés d'arrelament", ha assegurat el conseller.

La conselleria també destinarà 200.000 euros al foment de l'autoocupació i el treball cooperatiu per accedir a l'arrelament, és a dir, ajudes a la creació de cooperatives entre treballadors de cures que facin contractacions de regularització, així com a aquelles persones que regularitzin la seva situació a través d'un projecte d'autoocupació.

Així mateix, es dedicaran 300.000 euros al suport jurídic i difusió de l'arrelament social com a via de contractació de persones actualment en situació irregular, i 300.000 euros més en ajudes a la formació ocupacional per a treballadors d'aquest àmbit que els permeti accedir a aquestes ofertes de contractes i a la seva regularització.



SUPORT EDUCATIU I FORMACIÓ D'ACOLLIMENT

Aquestes ajudes de suport a la regularització formen part d'un paquet de mesures del departament en els àmbits de la igualtat, les migracions i la ciutadania davant la crisi del coronavirus, amb un pressupost total de 4,28 milions.

Així, la conselleria preveu ajudes a la xarxes de suport social a l'aprenentatge (200.000 euros), ajudes a la formació a famílies immigrants per al suport educatiu (430.000 euros) i un pilot de formació en programació TIC (100.000 euros).

A més, per fomentar l'activitat formativa del servei de primer acolliment, com a coneixements de català, destinarà 1,25 milions a la prestació del servei de primer acolliment en formats presencials i no presencials, i 100.000 euros per a la prestació de cursos d'alfabetització en línia.