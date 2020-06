Presenten "Respira" a Castelló d'Empúries i Empuriabrava

La limitació de la mobilitat que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19, ha tingut un fort impacte al sector turístic. És amb l'objectiu de revertir aquesta situació que des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha treballat en una campanya per atraure visitants de la zona, del país i d'arreu d'Europa. Una campanya que enguany és diferent en tots els sentits pels moments excepcionals que vivim.

El nostre municipi amb grans platges naturals, al cor dels aiguamolls de l'Empordà, amb un centre històric medieval i una marina residencial de canals navegables, és una destinació turística privilegiada. Castelló, Empuriabrava i els aiguamolls ens dona l'equilibri perfecte per promocionar un entorn segur i sostenible on respirar tranquil. Aquest és el concepte fonamental de la campanya "respira" basada en l'emoció i els sentiments, més que en la descripció del territori.

_Respira és una campanya dinàmica i canviant capaç d'arribar a diferents targets i en diferents moments, que evoluciona seguint les passes del desconfinament i dirigida a un públic familiar i actiu, així com l'oferta turística i cultural del municipi.

La difusió, que es portarà a terme en múltiples suports, tant mitjans convencionals com digitals, s'ha dissenyat per arribar a tot Catalunya, a la resta de l'estat i per incidir sobretot en els mercats de França, Holanda, Alemanya i Bèlgica. Aquesta acció promocional compta amb el suport d'una landing page, respirans.com, que es posarà en marxa els propers dies per tal de donar suport i continguts a la campanya, que aposta principalment pels mitjans digitals que permeten segmentar i dirigir-nos directament als diferents públics objectius. D'entre les accions que es desenvoluparan per atraure visitants, destaquem els concursos en què es regalaran caps de setmana per gaudir del nostre municipi o col·laboracions amb influencers, que ajudaran a promocionar activitats que fan únics Castelló d'Empúries i Empuriabrava, com són l'oferta esportiva, gastronòmica o de lleure.

Per últim també es vol destacar que la campanya s'ha fet en un format obert perquè els comerços i establiments que ho desitgin s'hi puguin adherir. Amb aquest objectiu es posarà a la seva disposició material gràfic perquè adaptin les seves pròpies campanyes i promocions. Amb aquesta col·laboració s'espera donar a la campanya una imatge homogènia impulsada per tot el municipi.