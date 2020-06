L'ACA inverteix 1,6 MEUR en millorar els desguassos per desembassar l'aigua de Darnius Boadella

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està millorant els desguassos de la base de l'embassament de Darnius Boadella amb una inversió d'1,6 milions d'euros. Les obres duraran set mesos. De moment, els primers treballs es concentren en la col·locació d'un escut metàl·lic a dins de l'aigua, on hi ha els desguassos a 40 metres de profunditat. Un equip de submarinistes està ancorant l'estructura al fons de l'aigua per poder-lo aïllar de l'aigua i fer els treballs en sec.

Amb l'escut col·locat es pot rehabilitar el desguàs des de la galeria interna de la presa, on es desmuntaran les dues vàlvules que permeten obrir i tancar el desguàs per desembassar l'aigua.