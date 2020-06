S'obren les inscripcions al curs d'estiu de les llars d'infants municipals de Roses

Els propers 15 i 16 de juny, tindran lloc les inscripcions del curs d'estiu que l'Ajuntament de Roses ofereix els mesos de juliol i agost a les Llars d'infants municipals El Franquet i Cavallet de Mar. El servei està destinat a infants que durant aquest curs hagin estat matriculats a alguna de les dues llars i que, a data 1 de juliol, hagin complert 1 any. Les inscripcions es podran realitzar a través de la web inscripcions.roses.cat.

L'horari del curs serà de 9 a 14 h i de 15 a 17 h, tot i que de 8 a 9 h s'ofereix servei d'acollida per a aquelles famílies que ho necessitin. Pel que fa a l'horari de tarda (de 15 a 17 h), aquest es mantindrà sempre i quan hi hagi un mínim de 5 infants fixes inscrits. Al migdia, de 12 a 15, hi haurà servei de menjador.

Pel que fa al lloc de realització, si els alumnes inscrits superen la quantitat de 50 infants, les activitats es duran a terme a les dues llars, mentre que en cas de no arribar a aquesta xifra, el curs es realitzarà únicament a la llar d'infants El Franquet.

Poden inscriure's els alumnes matriculats a les llars d'infants municipals durant aquest curs 2019-2020 i que tinguin complert un any l'1 de juliol, dia en què s'iniciarà el curs d'estiu. Les inscripcions es poden fer a la web inscripcions.roses.cat, a partir de les 9.30 h de dilluns 15 de juny i també durant el dia 16.

Els curs es realitzarà seguint els requeriments establerts per les autoritats sanitàries, tal i com indica el regidor d'Ensenyament de Roses, Marc Danés: "les darreres setmanes hem treballat per poder oferir el servei de casal d'estiu a les llars d'infants, però sempre posant en el centre de les nostres decisions el benestar emocional i de salut dels infants. Ara que podem garantir aquestes mesures de seguretat i benestar és quan podem oferir aquest servei tan necessari pels ciutadans de Roses".