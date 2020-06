Els escalencs documenten les experiències particulars durant l'estat d'alarma

Són molts els municipis que volen deixar testimoni documentat de com s'ha viscut, en l'àmbit particular, la quarantena causada per l'emergència sanitària. En el cas de l'Escala, el Museu i l'Arxiu s'han adherit a la campanya per recollir aquest material que reflecteixi com s'està vivint el pas de la Covid-19 i preservar-lo com un fet històric. La campanya ha estat iniciada per la xarxa de Museus d'Història i Monuments i la Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya, amb l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya. Aquests animen a compartir les vivències, les imatges i els dibuixos, perquè siguin custodiats a l'Arxiu de l'Escala. Al web museudelescala.cat, hi ha un formulari per participar-hi.

Sota els lemes Memòries d'una pandèmia i Arxivem la Covid-19 es vol fer una recollida de documents, imatges, vídeos, missatges de veus, dibuixos i objectes materials creats i utilitzats durant aquests el confinament per a la seva preservació. Aquest material servirà per interpretar l'impacte de la pandèmia a l'Escala, tant des del punt de vista sanitari, social, econòmic o cultural, com per documentar l'experiència col·lectiva.

L'arxivera municipal de l'Escala, Lourdes Boix, explica que aquest serà «un document històric de primera magnitud» i afegeix que els materials recollits permetran detallar la pandèmia. «La Covid ens ha servit per posar-nos al dia en productes virtuals», indica Lourdes Boix.

El fet de recuperar la història a través dels documents és la missió primordial en aquests moments a tot el món i és tot un valor per a la investigació. «Els investigadors en podran treure conclusions», conclou l'arxivera escalenca, que es marca com a objectiu realitzar una exposició presencial en els pròxims mesos. Les fotografies i altre material també es poden fer arribar a través del correu electrònic museu@lescala.cat.

«Els materials recollits ens permetran detallar la pandèmia», manifesta Lourdes Boix, tot assegurant que no existeixen terminis per tenir conclosa la Covid-19. «El límit el posarà la vacuna generalitzada», remarca l'arxivera escalenca, agraint la tramesa de material per elaborar aquest projecte d'abast municipal.