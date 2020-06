El president de l'Audiència preveu una situació judicial «semicaòtica» a tot Girona i una allau de casos nous

Els òrgans judicials gironins han suspès 4.857 assumptes durant la crisi sanitària. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, remarca que aquestes actuacions s'hauran de tornar a assenyalar al calendari i preveu que en algunes jurisdiccions, com ara la social que ja de per si arrossega sobrecàrrega, "molt probablement" no es podrà eixugar la feina acumulada fins al 2022. Segons Lacaba, "tot dependrà" dels reforços que arribin i subratlla que preveuen una "allau" de casos nous al mercantil, als jutjats socials i, també, als contenciosos-administratius per tots aquells recursos contra les denúncies tramitades per saltar-se el confinament. En dos mesos i mig, 530 detinguts han passat pels jutjats de guàrdia de la demarcació.

"Ens enfrontem a una situació semicaòtica, amb un número molt important d'assumptes que s'han de tornar a assenyalar", ha afirmat el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, que remarca que els òrgans judicials de les comarques gironines han hagut de suspendre 4.857 assumptes per la crisi sanitària. Aquesta xifra engloba judicis, vistes, declaracions o qualsevol altre procediment judicial que s'havia de fer de manera presencial.

Lacaba ha explicat que ara els jutjats hauran de tornar a fixar data per a aquests procediments i judicis: "Hauran d'agafar les agendes d'assenyalament, mirar si hi ha algun forat que es pugui omplir amb aquests assumptes i, sinó, hauran d'anar a la cua". El president de l'Audiència ha detallat que s'agendaran "per rigorós ordre d'antiguitat" però adverteix que és un "volum important" que pot fer que alguns casos s'encallin.

El president de l'Audiència de Girona ha recordat que els jutjats socials ja tenien l'agenda plena i assenyalaven els judicis a un any vista. Per això, alerta que si no arriben reforços, "molt probablement" alguns assenyalament s'estendran fins al 2022. I a aquesta situació, Lacaba hi suma la previsió d'una "allau" de casos nous en aquesta jurisdicció derivada dels ERTO i els possibles ERO que hi puguin haver després.

Un altre jutjat on esperen un increment de casos és al mercantil. El jutjat mercantil de Girona tradicionalment també ha acumulat un excés de feina que en alguns períodes ha provocat que hi hagués un jutge de reforç. La memòria de l'any passat recollia que tornava a estar "sobrecarregat" però, en aquest ocasió, perquè en només un any havia registrat fins a 800 demandes contra Ryanair.

Segons Lacaba, actualment encara té pendents unes 600 demandes contra l'aerolínia de baix cost a les quals s'hi podrien sumar nous casos relacionats amb concursos de creditors o fallides d'empreses com a conseqüència de la possible crisi econòmica provocada per la pandèmia.

El president de l'Audiència de Girona també sosté que hi haurà més feina als jutjats contenciosos administratius pels recursos contra les denúncies per saltar-se el confinament durant l'estat d'alarma. "S'han interposat un munt de propostes de sanció i ja hi ha algunes veus que les qüestionen", ha apuntat el president de l'Audiència.



La justícia no ha parat

A banda de les suspensions de judicis, Fernando Lacaba remarca que la justícia "no ha parat mai" com a servei essencial. En aquest sentit, exposa que han passat a disposició dels jutjats de guàrdia de les comarques gironines un total de 530 detinguts. També s'han fet 56 entrades i escorcolls a domicilis acordades per jutjats.

El registre civil ha continuat expedint llicències d'enterrament i han passat de les tres diàries que feien habitualment a pics diaris de fins a tretze al dia. També han fet dos matrimonis urgents per risc de defunció d'un dels cònjuges.

L'Audiència de Girona i alguns penals també han fet judicis prioritaris que no es podien ajornar, com ara els que eren causes amb pres.

El Jutjat de Família també ha resolt assumptes urgents relacionats amb custòdies de menors o manutencions i ha acordat un total de 142 d'internaments involuntaris per rebre tractament psiquiàtric.

Fernando Lacaba ha recordat que hi ha aprovada la creació d'un segon jutjat des de l'octubre de 2017 i que es preveia que fos una realitat fins el 30 de setembre. Això implicava fer obres per traslladar el mercantil al Palau de Justícia per guanyar espai a l'edifici de Ramon Folch. "No sé si encara hi serem a temps o no es compliran els terminis", ha advertit.



Reforços



El president de l'Audiència de Girona ha situat les prioritats per poder agilitzar els assumptes pendents i sosté que cal reforçar alguns jutjats. Lacaba argumenta que cal comptar "de manera imminent" amb un nou jutjat de primera instància perquè sinó és "impossible" que puguin assumir el volum de feina actual. També crear un social o reforçar-lo amb algun altre jutge i funcionaris.

Segons el president dels jutges, "dependrà de quines mesures de reforç" acordin les administracions i el CGPJ que es puguin pal·liar les conseqüències del confinament al sistema judicial. "Sense la dotació que necessitem, no farem res", ha conclòs. El president també creu que habilitar les setmanes d'agost tampoc alleujarà la sobrecàrrega de feina.

Fernando Lacaba ha explicat que a partir de la setmana vinent es preveu que tots els funcionaris s'incorporin al lloc de feina i es reprengui l'activitat "normal", excepte aquells que no poden per necessitats d'atenció a familiars o malalties de risc.