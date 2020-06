Sant Miquel de Fluvià ajuda els afectats d'ERTO amb 150 euros per persona

L'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià ha aprovat un ajut social per a les persones del municipi que han resultat afectades per un ERTO (Expedient de regulació temporal d'ocupació) als seus llocs de treball. La mesura consisteix en un ajut econòmic extraordinari (únic per persona) d'un import total de 150 euros. Un total de 46 persones ja s'han acollit a l'ajut. Per accedir-hi, s'havia d'estar empadronat al municipi abans de l'inici de l'estat d'alarma. El divendres 29 de maig s'acabava el termini per presentar sol·licituds.

S'havia de fer arribar a l'Ajuntament de Sant Miquel un certificat que emet el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), on s'acrediti que la persona sol·licitant està o ha estat afectada per un ERTO, o qualsevol altre document oficial que ho acrediti. L'alcalde, Àngel Posas, explica que aquesta va ser una iniciativa de l'equip de govern veient el grau d'afectació que provocaven els ERTO al municipi de Sant Miquel.