Castelló d'Empúries prepara l'obertura dels centres escolars

Els centres educatius de Castelló d'Empúries ja ho tenen tot a punt per tornar a obrir aquest dilluns, tot i que no tots els cursos tornaran a les aules. Es prioritzarà els i les alumnes de cicle infantil els quals els progenitors treballin i aquells alumnes que canviïn d'etapa, que podran assistir-hi només uns dies concrets. Cada centre però, ha establert els dies i les condicions d'obertura pròpia. L'assistència dels escolars és voluntària i es requerirà una declaració responsable dels pares o tutors legals.

Des de l'ajuntament s'han fet les desinfeccions de totes les escoles i els centres han adreçat una carta als pares explicant el protocol que s'haurà de seguir i totes les mesures per tal de garantir la seguretat i la higiene com per exemple: rentar-se bé les mans abans d'entrar i sortir del centre, disposar de 4m2 per a cada alumne o mascareta obligatòria pels nens i nenes majors de sis anys i també per mestres i professors.

S'ha de tenir en compte que no tots els docents podran assistir al centre ja que n'hi ha que són de risc i per tant, no estan autoritzats a tornar-hi.

Els grups d'alumnes estaran sempre amb el mateix mestre i no es podran trobar evitant així els espais comuns.

Totes les escoles obriran només de 9 h a 13 h i sense menjador i els instituts faran hores convingudes, però cada un té el seu propi pla d'obertura de centre.

Pel que fa a la llar d'infants municipal està previst que obri a partir del dia 8 de juny tot i que s'informarà els propers dies de com i en quines condicions ho farà.

Així doncs a partir de l'1 de juny es podrà tornar a l'escola però sense classes i sobretot per donar suport als alumnes que canvien d'etapa.