L'empresa de neteja de Castelló d'Empúries, Cenet 06, reprèn tots els serveis ordinaris

Des de l'inici d'aquesta setmana, l'empresa de neteja de Castelló d'Empúries, Cenet 06, ha reprès tots els serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges. Entre els serveis que s'han restablert destaquen la reobertura de la deixalleria de Castelló en el seu horari normal i la recuperació de la recollida domiciliària d'estris i voluminosos per a particulars, així com els serveis de neteja viària, que s'havien reduït durant la crisi sanitària.

Igualment, s'han ampliat els serveis de desinfecció per prevenir la transmissió indirecta del virus SARS-Cov-2. En aquest sentit cal destacar que es segueixen els protocols i les instruccions dictades per diferents administracions.

Recordem doncs que en aquests moments les dues deixalleries municipals ja estan obertes amb les mesures de seguretat oportunes:



Aforament limitat per garantir les mesures de seguretat.

Ús obligatori de mascareta.

Gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris.



Horaris de funcionament:

Deixalleria de Castelló: de dilluns a dissabte de 9 h a 13 h i de 16:30 h a 18:30 h

Deixalleria d'Empuriabrava: de dilluns a dissabte de 9 h a 13 h i de 16 a 18 h.



Pel que fa al servei de recollida d'estris i voluminosos també s'ha reprès aquesta setmana i es realitza els dilluns, dimecres i divendres de 14 h a 15 h, amb cita prèvia trucant al 972 158 902 o a través del correu electrònic castellonet@cenet.cat. Es realitza una recollida a l'any per domicili i únicament es recollen dos estris per servei (mobles, trastos vells, electrodomèstics, fustes, etc.). Queda exclòs d'aquest servei la recollida de runa, les restes de poda i els residus especials.

Per últim, es vol insistir una vegada més, en la col·laboració a tota la ciutadania per mantenir nets els nostres carrers i places. Per aquest motiu es recorda que: