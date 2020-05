Peralada fa una donació de 2.600 euros a la Fundació Salut Empordà

Davant la situació d'alarma i de l'escassetat de mascaretes, A Peralada va sorgir a iniciativa popular crear un grup de voluntàries que es van fer anomenar "Posa't la Mascareta – Peralada", les quals en un primer moment es van organitzar per elaborar mascaretes de cotó per tal de poder-les distribuir, de manera altruista, als veïns de Peralada i Vilanova de la Muga.

Al cap de pocs dies, l'Ajuntament de Peralada va poder tenir accés a la compra de roba certificada per tal de poder elaborar mascaretes de tela reutilitzables certificades; d'aquesta manera, el grup de voluntàries i voluntaris de Posa't la Mascareta, que va acabar sent de més de 30 persones en un municipi de 1.800 habitants, van posar fil a l'agulla per elaborar les mascaretes amb la tela que havia comprat l'Ajuntament. Amb l'ajuda de la farmàcia del municipi, aquestes s'esterilitzaven i es podien recollir per tots els veïns/es del municipi que ho desitgessin a canvi de la voluntat.

Des d'un primer moment, es tenia clar que la recaptació obtinguda es destinaria a una iniciativa/entitat que treballés per fer front de la Covid-19. Finalment doncs, a dia d'avui, s'han pogut entregar 2600€ a la Fundació Salut Empordà, que és qui gestiona l'hospital de referència de la zona.