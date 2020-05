L'Oficina Local d'Habitatge habilita un espai al Centre de Serveis d'Empuriabrava

A partir de dimarts 26 de maig, l'Oficina Local d'Habitatge de Castelló d'Empúries es traslladarà al Centre de Serveis d'Empuriabrava per tal d'ajudar a tramitar les ajudes de l'Agència Catalana de l'Habitatge de forma presencial.

Des d'allà es donarà suport per a portar terme les sol·licituds d'ajudes per a l'habitatge que publica la Generalitat de Catalunya i que es divideixen en tres línies: ajudes per pagar el lloguer a les famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la Covid-19, ajuts al lloguer per a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència de gènere i els ajuts destinats a lloguer social que es publicaran d'aquí a pocs dies.

Davant la priorització de realitzar les sol·licituds de forma telemàtica, la voluntat del departament d'habitatge de l'ajuntament és de traslladar l'oficina local a un espai més accessible per aquelles persones que necessitin suport presencial a l'hora de tramitar-les.

Segons Jaume Planella, regidor d'Habitatge de l'Ajuntament, "la nova ubicació de l'oficina serà al Centre de Serveis d'Empuriabrava perquè creiem que és un espai que disposa de bona comunicació pel que fa a transport públic i de fàcil accés tant pels ciutadans i ciutadanes de Castelló com d'Empuriabrava. Alhora també es situa sota les dependències de Serveis Socials, fet que evitarà desplaçaments als usuaris i usuàries que requereixin tràmits dels dos serveis".

L'horari de l'Oficina Local d'Habitatge serà de 9 h a 13 h de dilluns a divendres. Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos al correu electrònic habitatge@castello.cat.