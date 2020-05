Projecte Lola crea una xarxa per acollir els animals de les dones maltractades

L'associació animalista Projecte Lola ja forma part de la xarxa d'espais segurs pels animals de les dones maltractades. Aquest programa va ser creat per Viopet i des del març es coordina conjuntament amb la Dirección General de Derecho Animal. Consisteix en la creació d'una xarxa de cases d'acollida per aquests animals i pretén donar resposta al 30% de dones víctimes de violència masclista que tenen animals de companyia. La durada mitjana de les acollides és de dos mesos, el temps necessari per a que aquestes dones puguin estabilitzar la seva vida i recuperar-los.



S'activa trucant al telèfon habilitat per aquests casos: 673 765 330. Amb la trucada s'engega de forma immediata el dispositiu per trobar una casa per l'animal i concretar els detalls de la recollida, tot sempre des de la màxima confidencialitat. Aquest recurs el pot demanar directament la víctima tot i que, normalment, i per raons obvies, es sol fer des de Serveis Socials.



Segons l'Observatori de Violència cap als Animals que dirigeix la doctora Núria Querol, el 59 % de les dones maltractades ajornen la sortida de la llar si el seu animal no té garanties de poder quedar-se en un espai segur. El motiu és que els maltractadors solen amenaçar a les dones amb fer mal als seus animals si els abandonen o "es porten malament" . Per algunes representa un gran problema ja que no tenen cap persona de confiança que se'n pugui fer càrrec mentre elles estan sent ateses en un programa d'ajuda.

D'aquesta manera, per por al que puguin fer-lis com a càstig, algunes de les víctimes es veuen obligades a seguir vivint amb el seu maltractador, mentre que altres malviuen al seu cotxe o directament al carrer.



"Recordem que l'administració pública no accepta, en cap de de les seves opcions, als animals de companyia i demostra tenir zero sensibilitat amb les necessitats d'afecte , seguretat i confiança que proporciona a aquestes dones estar amb els seus animals i que pràcticament la majoria de les entitats que ofereixen llars d'acollida per aquestes dones tampoc ho tenen previst", expliquen des de Projecte Lola.



Les raons que donen és que ja van prou desbordats amb els pocs recursos que tenen com per assumir més feina o que al ser pisos d'acollida on han de conviure diferents famílies, intenten minimitzar els possibles conflictes en un moment de gran tensió emocional.



"Tot i que entenem perfectament la situació, des de Projecte Lola, pensem que són excuses de mal pagador que deixen de manifest la poca sensibilitat que tenim en aquest país cap als animals i el poc respecte cap a unes dones que estan vivint un moment molt difícil de la seva vida i per les que el seu animal és la seva única família. Des de la vessant de Lola Social treballarem perquè s'assumeixi la importància de no separar famílies, incloses les multi espècie, com a font de recuperació i estabilitat emocional d'un col·lectiu vulnerable com són les dones maltractades, persones sense llar, desnonaments....hi ha molt a fer a Catalunya. El nostre repte com a entitat és sumar per a construir una societat avançada que també sigui animalista" comenta la María Sánchez, directora de Lola.



Projecte Lola fa una crida per augmentar les cases d'acollida per aquests animals. En aquests moments el programa compta amb unes 500 cases a tot l'estat espanyol "Nosaltres estem començant a treballar per conèixer la realitat al nostre territori. Per fer-ho necessitem la cooperació de Serveis Socials i altres departaments involucrats en aquests casos" expliquen les responsables de projecte Lola.

També es pot contactar directament amb l'associació per demanar més detalls i sumar-se a aquesta iniciativa. I és que cap persona hauria d'haver d'escollir entre la seva seguretat i la del seu animal.