En aquests dies de desescalada, a Figueres s'estan recuperant els treballs en algunes de les obres municipals que estaven aturades, com la de la plaça de la Creu de la Mà. Segons l'Ajuntament, les obres de la Casa Natal de Dalí o de la seu DO Empordà «es van reprendre el 13 d'abril passat». Per una altra part, la Brigada Municipal està fent treballs de manteniment a diferents punts de la ciutat.