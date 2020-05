Figueres realitza treballs de manteniment a diverses zones de la ciutat

L'Ajuntament de Figueres està realitzant obres de manteniment a diferents zones de la ciutat. Es tracta de treballs realitzats per la Brigada Municipal com millores en el paviment, la millora de voreres, canvi de pilones, substitució de papereres i bancs en mal estat...

Concretament, el consistori ha millorat el tram de vorera al carrer Muga i Avinguda Fages de Climent, ha arreglat la vorera nova al carrer Arnera, anivella les peces de paviment al carrer Nou, 133, ha formigonejat un tram de la vorera del carrer Portugal aprofitant una obra de canalització de gas on la vorera també estava molt aixecada per l'acció de les potents arrels de l'arbrat.

El carrer Muga.La Brigada també ha repintat la línia central devial a lesaprofitant que hi ha menor circulació de vehicles, ha pintat aules, passadissos i porxo d'una part de l'escolai, i també el sostre del porxo d'entrada aLes obres del carrer Arnera.

Finalment, han preparat els separadors per a taules com a mesura de protecció pel treball presencial, han col·locat una ova porta metàl·lica per un espai del cementiri de Figueres, i han preparat noves banquetes camp de futbol Marca de l'Ham per poder col·locar sostre de planxa.



Per acabar, han fet el manteniment de diversos en edificis municipals, i la modificació i millora instal·lació elèctrica i de dades a Guàrdia Urbana en dos nous despatxos de denúncies.