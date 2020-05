La Federació d'Hostaleria creu que la fase 1 només beneficia locals familiars

El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha apuntat que l'entrada en fase 1 de la Regió Sanitària de Girona tan sols beneficiarà negocis de l'interior i de caire familiar. Considera que les restriccions que hi ha durant la primera fase del pla de desconfinament pel coronavirus es converteixen en "una sèrie d'entrabancs" que comporten que "no sigui viable" que la majoria d'establiments del sector turístic obrin. Escudero ha insistit en què bona part dels negocis no poden aixecar els ERTO amb un volum tan baix d'activitat. Per això ha reiterat la seva petició d'eliminar les restriccions de mobilitat entre regions sanitàries i també ha demanat que s'obri la frontera amb França tan aviat com sigui possible.

La proposta del Departament de Salut en què la Regió Sanitària de Girona pugui entrar en la primera fase de desconfinament a partir del dilluns no ha generat una eufòria excessiva entre el sector turístic de la demarcació. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha detallat que es tracta d'una "bona notícia", però ha reiterat que les restriccions són excessives per a la reobertura de molts negocis.

De fet, el president ha destacat que "només pot repercutir" en establiments que estiguin en nuclis urbans de l'interior i que siguin negocis familiars o d'una estructura molt reduïda i "que no visquin del turisme".

Antoni Escudero ha criticat que les restriccions que s'apliquen en la fase 1 com ara només obrir les terrasses amb un 50% de l'aforament es converteixin en "una sèrie d'entrebancs que fan que no sigui viable" la reobertura de molts negocis. Per això ha augurat que les persianes de molts locals seguiran abaixades aquest dilluns i es mantindran els ERTO a la plantilla.

El president de la Federació també ha apuntat que en el sector hoteler tampoc no es preveu cap obertura. "Quin hotel obrirà sense poder oferir als seus clients espais comunitaris com ara la piscina o el gimnàs?", s'ha preguntat Antoni Escudero.

Però el principal motiu que mantindrà tancats els hotels durant la fase 1 és les restriccions de mobilitat entre regions sanitàries. Antoni Escudero també ha reiterat la seva petició per obrir les fronteres amb França. Pel president de la Federació, aquesta és una mesura que "urgeix" pel sector, ja que "som un país de serveis".

En aquesta línia, des de l'Associació de Càmpings de Girona han recordat que "mentre no es pugui obrir la frontera i no hi hagi mobilitat entre regions sanitàries realment ens és molt complicat" tornar a aixecar la persiana "perquè no hi ha demanda suficient". El president de l'associació, Miquel Gotanegra ha insistit en què el govern espanyol ordeni com serà el trànsit de turistes perquè "cal una mobilitat àgil i real i això que tenim ara no ho és". Per això, Gotanegra calcula que fins a la primera quinzena de juliol l'àmplia majoria dels establiments del sector no estaran en funcionament.

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines també ha coincidit en la falta de garanties en la mobilitat internacional i entre territoris abans d'aixecar la persiana. Segons l'ATA, entre el 80 i el 90% dels clients provenen d'altres demarcacions i països i per tant deixa un marge de públic d'entre el 10 i el 20% que es podria tenir durant les tres fases de desconfinament. De tota manera, els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) sí que podrien obrir si reben alguna reserva.