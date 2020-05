El Pertús reviu les cues als estancs i supermercats i la Gendarmerie es veu obligada a limitar l'accés de vehicles

Aquest dimarts al matí s'han repetit per segon dia consecutiu les cues als estancs i supermercats transfronterers entre França i Espanya, tot i que en menor mesura. Des de primera hora s'han reunit centenars de persones sense mantenir distàncies de seguretat a la part francesa, mentre que a l'altre costat de vorera, en territori nacional, se'ls obligava a deixar una distància de dos metres. Davant de les aglomeracions, la Gendarmerie ha limitat l'accés de vehicles rodats al municipi del Vallespí. Només deixen accedir 400 cotxes a l'aparcament de l'entrada del poble i quan aquest està ple, no deixen passar a ningú més. Aquest migdia, els representants del municipi de Vallespí i de la Jonquera s'han reunit per analitzar la situació.