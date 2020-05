Els taxistes de Roses desinfectaran els seus vehicles amb ozó

Aquest matí, l'empresa municipal Rosersa de Roses ha realitzat les tasques d'instal·lació d'un quadre elèctric a la parada de taxis situada davant del monument al Pescador, a l'avinguda de Rhode. Aquesta presa de corrent permetrà la connexió de la màquina d'ozó adquirida pel gremi de taxistes per desinfectar els vehicles després de cada servei.

Amb aquesta instal·lació, es vol garantir la seguretat i protecció de conductors i usuaris d'aquest servei de taxis durant la crisi sanitària de la Covid-19, practicant una desinfecció integral dels vehicles cada cop que aquests realitzin un desplaçament amb un client. D'aquesta manera, en finalitzar cada servei, els taxis procediran a la higienització i esterilització de l'interior dels cotxes, a fi d'evitar possibles contagis.

La desinfecció per ozó consisteix a omplir un espai tancat sense presència de persones amb aquest gas derivat de l'oxigen, amb efectes antibacterians i antivirals. D'aquesta manera, el gas arriba allà on la neteja manual no ho fa, garantit una major efectivitat.

L'Ajuntament de Roses valora molt positivament la iniciativa, amb la qual ha col·laborat amb l'aportació del quadre elèctric necessari per al funcionament de la màquina desinfectant, segons ha explicat en un comunicat.