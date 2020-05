Baixa a 391 el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus a Girona

Les hospitalitzacions per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ha tornat a baixar, després que aquest dimarts trenqués la tendència a la baixa. Actualment hi ha 391 persones hospitalitzades, 51 menys que aquest dimarts. Per primera vegada s'ha baixat dels 400 pacients ingressats en centres sanitaris gironins, però es mantenen les 40 persones que es troben en estat greu. El nombre de professionals sanitaris confirmats amb coronavirus també ha caigut respecte al dimarts. Segons el Departament de Salut hi ha 169 treballadors afectats per la malaltia, 17 menys que el dia anterior.

La Regió Sanitària de Girona torna a reduir les hospitalitzacions per coronavirus aquest dimecres baixant de les 400 persones ingressades. Actualment hi ha 391 persones en hospitals gironins, 51 menys que el dimarts. Precisament el dimarts es va trencar la tendència a la baixa d'ingressos que s'havia mantingut durant una setmana amb un petit repunt.

El primer cop que els hospitals de la demarcació van baixar dels 500 hospitalitzats per covid-19 va ser el 24 d'abril amb 487 persones. Tot i així, dos dies després va remuntar el nombre de casos positius i fins el 29 d'abril la situació no es va revertir. Ara, set dies després, aquesta xifra s'ha reduït amb un centenar d'hospitalitzacions menys.

El nombre de pacients en estat greu es manté en 40, igual que aquest dimarts. Feia sis dies que aquesta xifra anava en descens. El 28 d'abril la demarcació es va situar per sota dels 60 per primer cop des del 25 de març. Divendres passat, i per primera vegada des del 24 de març, van rebaixar la xifra dels 50. La tendència es manté fins a aquest dimarts. El màxim de pacients en estat greu a la demarcació durant el pic de la pandèmia va ser el 3 d'abril, amb 108.

El que sí que ha seguit a la baixa és el nombre de sanitaris confirmats amb coronavirus. Aquest dimarts hi havia 169 professionals, 17 menys que el dimarts. El darrer repunt registrat va ser el 29 d'abril, quan hi havia 283 sanitaris contagiats. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.