Junts per Figueres actualitza el pla contra la crisi de la Covid-19 amb una trentena de noves mesures

El grup municipal de Junts per Figueres ha lliurat avui a l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, i als portaveus de tots els grups municipals una actualització del pla de recuperació econòmica i social contra la crisi de la Covid-19. Reactivem Figueres incorpora una trentena de noves mesures socials i econòmiques. Aquestes propostes se sumen a les 24 que ja formaven part de la primera part del pla que es va presentar el passat 12 d'abril, amb l'objectiu d'ajudar a les famílies més vulnerables o amb una major afectació per la caiguda dels ingressos o la pèrdua del lloc de treball; assegurar la supervivència del teixit econòmic de la ciutat; donar confiança i eines de liquiditat a l'economia per a que empreses i consumidors tornin a gastar un cop superat l'estadi de desconfinament i, finalment, implantar reformes i eines de reactivació per diversificar i dinamitzar l'economia, i revitalitzar l'espai públic.

El portaveu del grup municipal de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha assenyalat avui que "posem novament a disposició del govern municipal aquest paquet de 53 mesures amb la voluntat que siguin avaluades de forma conjunta per tots els grups municipals perquè són moments en què cal treball conjunt i sumar entre tots".

Masquef assegura que "si comparem Figueres amb la resta de ciutats mitjanes de Catalunya o, fins i tot, amb municipis del nostre entorn més immediat, es constata que anem tard a l'hora de posar eines i iniciatives per remuntar aquesta situació". El portaveu de Junts per Figueres recorda que els efectes d'aquesta crisi, com ja marquen tots els indicadors econòmics, seran molt importants i "per tant és clau la capacitat de reacció i posar des del minut 1 totes les eines i estratègies possibles en marxa per resistir, recuperar i reformar".

En aquest sentit, Masquef lamenta que avui, coincidint amb el primer dia del progressiu desconfinament de la ciutadania, "encara no tinguem damunt la taula cap pla ni estratègia per superar aquesta situació, més enllà d'alguna mesura puntual i improvisada, clarament insuficient si volem superar amb garanties l'escenari de crisi actual". El portaveu de Junts per Figueres ha reiterat avui per escrit, tant a l'alcaldessa com a tots els portaveus municipals, la necessitat d'impulsar un gran Acord de Ciutat entre totes les formacions polítiques i els principals representants del teixit econòmic, social, cultural i esportiu de la ciutat.