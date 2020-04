La protecció facial infantil també la confeccionen grups de voluntariat

La població més menuda de Vilanant va rebre, el cap de setmana passat, les primeres mascaretes infantils, que ha pogut estrenar els primers dies que el Reial Decret Llei del Govern espanyol els permet sortir una estona del confinament per fer passejades. «Teníem la mascareta pediàtrica, però fins a mitjans de juny no teníem previst que ens arribessin les infantils. Llavors, vam mirar els tutorials d'Internet i el grup Llanetes, que tenim al poble, ens va dir que ens en podrien fer», explica l'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet. Dues dones del poble van elaborar les mascaretes infantils, amb roba de cotó.

El repartiment es va fer amb un lot, que incloïa, també, una carta personalitzada i un paquet de llaminadures per a cada infant.

D'altra banda, a Castelló d'Empúries les mascaretes de protecció infantils es poden adquirir a les farmàcies. El grup de voluntàries i voluntaris han confeccionat mascaretes per a la ciutadania, aquesta vegada per als més petits. A Sant Pere Pescador, les cosidores també han passat uns dies fent mascaretes per a la canalla del poble i divendres de la setmana passada es van començar a repartir.