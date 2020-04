La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 17 persones en 24 hores

La Guàrdia Urbana de Figueres va sancionar, el dimarts, un total de 17 persones per no respectar la normativa de l'estat d'alarma pel coronavirus. A més, durant la jornada també van identificar 473 persones i van controlar 374 vehicles.



Des de l'eslcat de la pandèmia, els agents figuerencs han realitzat dispositius especials per vetllar pel compliment del confinament ciutadà. Fins a dia d'avui ja s'ha sancionat a 1.119 persones i se n'ha detingut a 14.





??????Seguim amb els controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma. Ahir:



??473 persones identificades

??374 vehicles controlats

??17 denúncies



