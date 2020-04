Mohamed El Amrani obre un pont des de Roses que connecta musulmans d'arreu pel Ramadà

El rosinc Mohamed El Amrani, des de l'ONG Azahara, que presideix, ha engegat una iniciativa per tal que el Ramadà sigui més comunitari que mai. La seva idea vol reforçar el component comunitari tan important que suposa aquesta celebració per teixir veïnatge, diàleg intercultural i convivència, sobretot aquests dies en què la crisi per la Covid-19 i el confinament fan que la tradició sigui atípica, amb les mesquites tancades i tothom a casa. «Hem posat en marxa l'etiqueta #ramadàdesdecasa amb tot un seguit d'accions per viure aquests dies i compartir la celebració des de la solidaritat i l'empatia. És el moment d'estar a casa però també de compartir amb tothom aquests dies especials», explica Mohamed El Amrani.

Una de les propostes d'aquesta campanya ha estat obrir un perfil d'Instagram, amb el nom @ramadadesdecasa, per tal de recollir tota l'activitat i contingut generat en les cases de creients musulmans de qualsevol punt del món. «Demanem a tothom que ens faci arribar les seves fotografies i vivències de la celebració del Ramadà», comenta el president de l'associació Azahara, i també anuncia que durant aquests dies, en aquest mateix canal, s'organitzen xerrades, trobades virtuals i experiències on-line perquè tothom pugui gaudir i compartir coneixements.

Un cop d'ull al perfil @ramadadesdecasa permet descobrir fotografies en què apareixen elaboracions culinàries i dolços típics que es degusten en família, o decoracions domèstiques que dignifiquen la celebració en aquests dies de recolliment i introspecció.



300 seguidors en 24 hores

Mohamed El Amrani es mostra molt content amb la resposta que està rebent la iniciativa, tenint en compte que el mateix dia en què es va iniciar el Ramadà, el 24 d'abril, ja hi havia prop de 300 seguidors a Instagram. «En les primeres vint-i-quatre hores de posar en marxa la campanya vam rebre moltíssims missatges amb fotos i vídeos de la gent explicant com vivien el Ramadà des de casa. És una gran experiència poder entrar, encara que sigui virtualment, a les cases, i que les xarxes socials siguin com una gran finestra oberta a tothom», aplaudeix l'emprenedor rosinc.

Molts musulmans expliquen que s'han mentalitzat que aquest Ramadà serà un aprenentatge per a tothom, perquè com diu Mohamed El Amrani són dies en què la gent vol anar a visitar família i amics, per compartir la celebració, però no ho pot fer a causa del confinament. «Jo crec que tot dependrà de si aconseguim mantenir la rutina i adaptar-nos. Però hem de partir de la base que ja fa més de quaranta dies que estem confinats amb cansament mental i físic. Però segur que són dies per aprendre», conclou el rosinc.



LA DADA

El Ramadà ha començat el 24 d'abril i finalitza el 24 de maig del 2020. El mes de Ramadà és el novè mes lunar i comença amb l'aparició de la Lluna a finals del mes de shaaban (vuitè mes en el calendari lunar islàmic).