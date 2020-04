La campanya «Ajudem-nos! Triem productes i serveis d'aquí» estrena web

La campanya «Ajudem-nos! Triem p?roductes i serveis d'aquí» ha estrenat el lloc web ajudemnos.ddgi.cat. L'objectiu d'aquest nou portal és donar visibilitat a aquesta iniciativa conjunta de la Diputació de Girona i productors, petits empresaris i comerciants (sectors primari, secundari i terciari, respectivament), davant els reptes actuals derivats de la crisi econòmica de la Covid-19.



En el lloc web s'explica què és «Ajudem-nos! Triem productes i serveis d'aquí» i quina filosofia hi ha al darrere, i es detallen les entitats, associacions i col·lectius dels diferents sectors econòmics gironins implicats, que representen milers d'empreses, comerços, productors i serveis.



A ajudemnos.ddgi.cat, productors, petits empresaris i comerciants també hi trobaran un enllaç per sumar-se a la campanya i descobrir totes i cadascuna de les accions que s'han fet i s'estan fent en aquest moment per anar cap a models de creixement més sostenibles i sòlidament fonamentats en la competitivitat.



El lloc web vol ser una finestra oberta per millorar el benestar mitjançant l'impuls de l'economia circular, la qual esdevé per a la majoria de sectors una oportunitat per ajudar-se entre ells.



La campanya compta amb la participació activa dels cuiners Joan Roca i Pep Nogué. A més a més, el web és un repositori de vídeos que mostren la força de les eleccions de cadascú per ajudar els altres. Els continguts del web inclouen notícies i entrevistes. Tots els missatges es distribuiran per les xarxes socials i els mitjans de comunicació i s'aniran adaptant a les diferents fases de desconfinament a mesura que avanci el calendari.



L'objectiu d'aquesta iniciativa és que ens ajudem per canviar el model econòmic i de consum actual per una nova economia estretament vinculada al territori, que ens faci menys vulnerables i ens permeti sortir reforçats de la situació actual.



La campanya neix amb un missatge clar i directe que té per objectiu interpel·lar tots els gironins: empreses, entitats públiques, escoles, famílies i consumidors en general (alimentació, mercats, comerç local, restaurants, hotels, vacances, oci, cultura...).



La Diputació fa una crida a tots els sectors implicats perquè se sumin a la campanya i s'ajudin entre ells, i també perquè transmetin aquest missatge a través dels seus canals de comunicació.