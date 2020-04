Un nou cas positiu de Covid i tres altes, darrer balanç a Salut Empordà

Als tres centres de la Fundació Salut Empordà s'han registrat des de l'inici de la pandèmia i fins a aquest dissabte, 25 d'abril, 275 casos positius de coronavirus, 1 més que ahir. Avui, a més, s'han tramitat 3 altes hospitalàries (124 acumulades) i cap defunció. Des que es va iniciar la crisi per coronavirus han mort 21 persones com a conseqüència del contagi per aquesta malaltia.

Pel que fa als professionals de l'àmbit sanitari, s'han comptabilitzat 95 casos positius des que va començar la pandèmia, si bé 77 d'ells s'han recuperat i han pogut reincorporar-se a la feina.

Els centres que gestiona la Fundació Salut Empordà són l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala.