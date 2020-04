Perill a les carreteres de Figueres a Cabanes i Vilamalla a Siurana

Segons informa el servei de carreteres de la Diputació de Girona, la circulació és perillosa o està tancada en diversos vials que gestiona a causa de l'aiguat. És el cas de la carretera que uneix Figueres amb Cabanes i Masarac, l'enllaç entre Vilamalla i Siurana i la carretera entre l'Escala i Albons.





??Ara la ??? obliga a circular amb precaució per la Giv-6024, de Figueres a Masarac (passant per Cabanes). Els bassals (que hem senyalitzat) també ens han de fer estar alerta a la Giv-6322, d'Albons a l'Escala,

i a la Giv-6219 de la C-31 a Vilamalla, per Siurana. #INUNCAT