La Comunitat Mulsulmana de la Marca de l'Ham de Figueres ajuda l'hospital amb 6.000 euros

La Comunitat Musulmana de la mesquita Imam Warch, de la Marca de l'Ham de Figueres, ha aconseguit recaptar, a través de donatius fets pels seus socis, un total de 10.000 euros que, en una reunió de la junta, han decidit destinar a ajudes sanitàries i socials en la lluita contra la pandèmia per coronavirus.

«Com a ciutadans d'aquest país i d'aquesta ciutat sentim i empatitzem amb el patiment de les moltes famílies que estan passant per moments difícils. D'igual manera, volem agrair la feina i l'esforç de les autoritats i contribuir amb el nostre gra de sorra», ha explicat Abdelkader El Ouakili El Abdelaoui, en nom d'aquesta associació. Ell mateix ha assenyalat que, del total recaptat, 6.000 euros els han lliurat a l'Hospital de Figueres per tal de poder comprar material sanitari, i els 4.000 restants han servit per comprar lots d'aliments i productes de primera necessitat per a aquelles famílies de l'associació que no reben cap ajut econòmic i estan en una situació de vulnerabilitat.

Abdelkader El Ouakili El Abdelaoui, acompanyat per dos membres de la junta, el vicepresident Mustafa Rahaoui i el vocal Larbi Dahou, han lliurat els 6.000 euros al director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, i una representació del personal sanitari.