Les comunitats islàmiques afronten un ramadà atípic des de casa

La crisi del coronavirus també modificarà la forma de celebrar el ramadà, que comença el proper divendres i que el confinament obligarà a fer des de casa i sense els tradicionals trencaments del dejuni comunitaris i oracions en grup. El president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed El Ghaidouni, explica a l'ACN que encara que es pugui produir un desconfinament parcial durant el mes és manté un "risc alt" de contagi i per això el missatge és viure el ramadà des de casa. El col·lectiu jove a més fa una crida a traslladar-ho a les xarxes socials i en aquesta línia l'Associació Azahara de Salt prepara un trencament del dejuni virtual. D'altra banda, les comunitats treballen per fer arribar aliments als més vulnerables.

El ramadà és el mes de dejuni dels fidels de l'Islam i dura entre 29 i 30 dies, segons el calendari lunar. Se celebra durant el novè mes del calendari islàmic, que es basa en la Lluna i retrocedeix cada any entre 11 i 14 dies. És un dels cinc pilars bàsics de la fe musulmana, juntament amb la professió de fe, la pregària, l'almoina i el pelegrinatge a la Meca, i consisteix en l'abstinència total de beguda, menjar i relacions sexuals entre l'alba i la posta de sol.

El trencament d'aquest dejuni a la nit s'ha caracteritzat tradicionalment per iftars (àpat amb que es trenca el dejuni a la nit) i oracions col·lectives en grans espais. Aquest any però això no serà possible i els fidels hauran de fer-ho des de casa seva. El Ghaidouni recorda que ja fa més d'un mes que els llocs de culte han suspès totes les activitats massives dirigides als fidels i ara se seguiran les mateixes mesures: "Celebrarem el ramadà amb la lectura de l'Alcorà i amb les predicacions corresponents però ens toca fer-ho a les nostres cases i amb les nostres famílies".

El president de la Unió de Comunitats Islàmiques destaca però que hi ha molta gent que no viu en família a Catalunya i que durant el mes del dejuni participen dels àpats que se celebren a les mesquites. Afegeix que el ramadà és també una època d'"unió, on els musulmans presten ajuda a famílies desemparades o que viuen soles". Per mantenir aquesta vessant social, les comunitats de les diferents mesquites d'arreu de Catalunya estan treballant per detectar les persones o famílies amb necessitats i portar-los als domicilis ajuda que recullen de donacions. "L'objectiu és que tots podem celebrar i no ens falti de res, tot i que d'una manera diferent", apunta.



Trobades a les xarxes socials

Els joves però volen donar un pas més enllà i estan organitzat activitats a les xarxes socials. Aquest és el cas de l'Associació Azahara , amb seu a Salt, i que té previst celebrar un trencament del dejuni en una plataforma digital que permeti la connexió virtual dels membres de la comunitat, així com d'altres que s'hi vulguin acostar a aquesta pràctica. El president de l'Associació, Mohammed El Amrani, explica a l'ACN que aquest serà un ramadà "diferent" però també hi veu l'oportunitat d'arribar a més gent gràcies a l'ús de les noves tecnologies.

Així, s'ha mostrat convençut que es començaran a fer trencaments del dejuni virtuals i que la comunitat jove també impulsarà accions reflexives a través d'Internet, per exemple amb conferències web sobre què és el ramadà, què es menja, com se celebrar i que també permetin respondre preguntes als no practicants. "Les noves tecnologies jugaran un paper fonamental", reflexiona, ja que assegura que el confinament ha potenciat que la gent s'obri més a l'oferta a les xarxes i hi ha moltes entitats disposades a fer coses.

Distingeix però en l'ús que en faran les persones grans, que creu que s'abocaran als sistemes de missatgeria per connectar amb la família, i els joves, amb una tasca més "reflexiva". De fet, explica que "estan sorgint noves figures" de joves que creen els seus propis canals a les xarxes per connectar amb d'altres joves i explicar com viuen la pràctica religiosa.

El Amrani creu també que "seria interessant" que un cop passat el ramadà es puguin extreure conclusions sobre com s'ha viscut aquest mes en confinament i quin paper hi han jugat les noves tecnologies per tal de poder, sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin, continuar aquesta reflexió en persona.

El president de l'Associació Azahara reconeix però que aquest serà un ramadà atípic i amb el "repte" de viure-ho "100% des de casa". "Entendre el ramadà sense el caràcter comunitari serà difícil", afirma. Considera però que serà també "una oportunitat per aprofundir encara més en el caràcter reflexiu" i la "introspecció" de la pràctica religiosa.