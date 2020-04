El primer ple telemàtic de Figueres aprova definitivament un pressupost que es canviarà

L'Ajuntament de Figueres ha celebrat avui 16 d'abril el seu primer ple telemàtic de forma extraordinària, en el qual han destacat els punts d'aprovació definitiva del pressupost 2020 i la designació de la plaça de director d'Urbanisme i Mobilitat a Camil Cofan Amiel, familiar de l'actual regidor d'Urbanisme Xavier Amiel.

Amb motiu de l'estat d'alarma generat per l'expansió de la Covid-19, el govern de Figueres ha aprovat el pressupost d'enguany amb els vots de l'equip de govern i amb la intenció d'actualitzar-ho via modificacions de crèdit. L'alcaldessa Agnès Lladó ha assenyalat que "s'ha de ser molt conscient que estem evocats a repensar-ho tot, la vida abans del decret de l'estat d'alarma no tindrà res a veure amb la que tindrem quan s'aixequi" però que aprovar el pressupost és "imprescindible" perquè uns comptes prorrogats "generen moltes complicacions". El cap de l'oposició, Jordi Masquef (JxF), ha mostrat el seu acord en aprovar el pressupost però ha recordat la proposta de mesures urgents que van fer fa uns dies per fer front a la situació actual i ha ofert la mà estesa al govern.

L'equip d'Agnès Lladó rep amb agraïment l'oferta però titlla de "demagògica i electoralista" aquesta proposta, l'alcaldessa ha dictat que "la diferència entre vostès i nosaltres és que nosaltres estem governant i pensem en tothom", Lladó creu que "el que no podem fer és presentar plans que repeteixin errors que es van poder cometre a la crisi de 2008, que és endeutar la gent" i, ha afegit, "no ens podem permetre que els errors els tornin a pagar els mateixos". En aquest sentit, ha assegurat que pel govern "és necessari que se segueixin cobrint les necessitats socials" i, per això,"estem treballant amb cara i ulls, i realisme".

El portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, que també s'ofereix a col·laborar amb el govern, ha proposat modificar el pressupost perquè "ja és paper mullat" i "alliberar tres milions d'euros per fer front a la situació del coronavirus".



Director d'Urbanisme i Mobilitat

Un dels punts més polèmics d'aquest ple ha estat el que designava la plaça de director d'Urbanisme i Mobilitat a Camil Cofan Amiel. L'oposició ha criticat aquest punt de l'ordre del dia i ha demanat que es retirés i es deixés un cop passat l'estat d'alarma i la crisi provocada pel coronavirus. "El que discrepem profundament és que ara sigui el moment de fer el nomenament, 16 d'abril, en ple estat d'alarma, quan hem d'afrontar una crisi segurament sense precedents per suportar un cost que, amb seguretat social i tot, suposa més de 100.000 euros", ha declarat Masquef. Amelló, a més, ha criticat la relació familiar directa amb el regidor Xavier Amiel, qui s'ha hagut d'absentar en aquest punt per aquest motiu. El portaveu de Ciutadans considera que "el POUM el poden redactar els funcionaris de la casa o deixar-ho a part i reprendre'l en un altre moment. El primer és rescatar les famílies i no crear una plaça que costarà tants diners als figuerencs i que, a més, és familiar d'un regidor" i per això ha demanat contundentment, "que es retiri aquest punt de l'ordre del dia i, sino, la dimissió del regidor".

Agnès Lladó ha defensat - "convençuda com estic" - la decisió del govern d'assignar aquesta plaça. Lladó creu que "si realment volem sortir de la crisi, que teníem molt abans de la Covid, necessitem eines del segle XXI", que això implica que "quan pensem en la transformació no ens podem oblidar de l'urbanisme" i, per tant, "necessitem tenir un nou POUM". Pel govern "és vital que es faci l'aprovació inicial d'aquest POUM, que s'hauria d'haver fet fa molts anys" i l'alcaldessa s'ha dirigit al grup de JxF per dir que per ells "la reactivació econòmica no passa per l'urbanisme, perquè en tots aquests anys no heu fet res".

Lladó ha reconegut que "ha tocat fer-ho aquest mes d'abril, en mig d'una crisi, cert" però insisteix en la importància de la plaça d'un director que encapçali la redacció d'un nou POUM, "entenem que la reactivació econòmica que necessitarem postpandèmia passarà necessàriament per l'urbanisme que necessita aquesta ciutat, per ser molt més activa i atractiva per la gent que ens ha de venir".



(Més) Factures al calaix

El primer ple telemàtic de Figueres també ha servit per fer una modificació de crèdit de 90.345,58 euros que ha generat un "exaltat" debat entre el vicealcalde Pere Casellas i el portaveu de JxF, Jordi Masquef. Aquest li ha donat la "benvinguda al món real" per portar a ple unes "factures al calaix" i ha lamentat que "després de l'espectacle que vau fer, només sis mesos després heu generat 90.000 euros de factures al calaix". Masquef ha mostrat el vot favorable del seu grup i ha defensat que "ja us vam dir en el seu moment que és un procediment habitual", però ha demanat que el govern es disculpi i retracti per les acusacions fetes contra el seu grup fa uns mesos.

Tant Casellas com Lladó han reafirmat les seves declaracions fetes llavors. "Estem parlant de 90.000 euros, la majoria de factures corresponent a coses fetes per vostès, com millorar jocs en una escola sense donar conformitat, o dir a una associació de veïns que podien contractar música i ara nosaltres ens hem de menjar l'SGAE", ha declarat Casellas. "No me'n penedeixo de res del que vaig dir i m'alegro que podem parlar d'això amb tots els regidors, cosa que no va ser possible al ple quan parlàvem de les factures al calaix", ha afegit l'alcaldessa.