Els afectats per un ERTO creixen en 73 expedients i 326 persones a la província de Girona

Catalunya ha registrat 90.815 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici del coronavirus de la Covid-19 i ja hi ha 668.104 treballadors que cobraran l'atur temporalment. La xifra d'afectats per un ERTO bat el rècord d'atur registrat durant l'última crisi, que es va assolir el febrer del 2013 amb 665.176 desocupats registrats. En les últimes hores, 832 empreses han presentat un ERTO amb 5.713? afectats nous. Les persones que s'hauran d'acollir a un expedient a conseqüència de la crisi de la covid-19 ja representen el 19,2% de la població ocupada a finals d'any. Segons les dades del Departament de Treball, Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 66.004 ERTO que inclouen 524.027 persones.

Les comarques gironines han rebut 10.272 expedients per a 65.032 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.073 per a 28.655 persones. El Camp de Tarragona 7.263 empreses han registrat expedients amb 41.385 afectats i a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.203 expedients amb 9.005 persones.

Els ERTO per força major representen el 95% dels presentats al Departament de Treball, i els procediments que al·leguen aquest motiu inclouen el 87,7% dels treballadors.

Per sectors, el més afectat és l'àmbit dels serveis amb més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 74.518 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 479.382. A molta distància se situa la indústria, amb 7.308 expedients i 126.746 afectats. La construcció concentra nombre similar d'ERTO (7.239) però amb menys treballadors inclosos, uns 43.185. El quart sector més afectat és l'agricultura amb 662 expedients i 3.846 persones.

La divisió econòmica amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.607 ERO temporals que afecten 106.971 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.151 procediments per a 53.889 persones.

Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 29.848 expedients i 227.244 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 9.655 ERTO i 85.068 persones; i el Baix Llobregat, on 8.537 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 90.615 persones.

En comparació amb aquest dimecres, a les comarques barcelonines el recompte s'ha enfilat en 647 ERTO i 4.770? treballadors més. A la demarcació de Girona, l'increment en un dia ha sigut de 73 expedients i 326 persones. En la mateixa línia, Lleida ha registrat un augment en les últimes hores de 44 expedients i 256 afectats.

L'increment en les últimes hores al Camp de Tarragona ha sigut de 50 empreses i 285 treballadors. En comparació amb el dimecres, el recompte s'ha elevat en total de 18 empreses i 76 afectats a les Terres de l'Ebre.

Les dades mostren que el degoteig d'expedients continua però amb uns increments inferiors als registrats durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma. Tot i això, l'augment de 800 empreses i 5.000 treballadors d'aquest dijous és el més pronunciat després de la Setmana Santa. Des que va començar la crisi de la covid-19, el dia que es van presentar més expedients temporals va ser el 25 de març amb un augment de 10.774 expedients i 71.170 treballadors.