Escudero defensa que no s'han de pagar impostos d'aquests mesos

Antonio Escudero (Salobre, Albacete, 1954) propietari del Grup Escudero i del Gran Jonquera Outlet & Shopping. Posa en relleu les dificultats econòmiques del sector comercial i de l'hostaleria en la crisi de la Covid-19.



Alguns mitjans s'han fet ressò de francesos que inundaven els estancs de la Jonquera.

Ho he vist a la premsa, però no ha sigut generalitzat, de fet jo no he vist ningú. No hi ha hagut cap cua. Potser hi ha un cas concret, que hagi vingut per la muntanya, perquè els controls són molt forts i per la carretera és impossible saltar-los. Precisament una de les treballadores de l'estanc em va comentar que no hi ha hagut ningú. A més, els estancs només obren una estona al matí.

Però se sap que al Pertús sí que hi ha hagut gent als estancs.

Podria ser que al Pertús hi hagués més moviment. Allà poden venir els francesos, i és un carrer sense frontera física al mig, un carrer que en un costat és francès i a l'altre espanyol, i en aquest darrer és on hi ha els estancs. A més, no hi ha la frontera del Voló. Algú que visqui a un dels pobles del voltant, poden accedir sense problemes.

L'opció del comerç de la Jonquera és reduir la jornada?

Nosaltres venem a domicili, a la gent de la comarca, però no és representatiu. Tenim els supermercats oberts perquè volem donar servei, però hem baixat un 95% de facturació. Amb això no paguem ni el personal que ha quedat després de l'ERTO.

També han aplicat ERTO?

Sí, hem deixat un 25% del personal. Fan tasques de reposició, neteja i revisió de dates de caducitat. Vaja, feines de manteniment. Però amb això no paguem ni la llum. Els supermercats estan a facturació zero. La Jonquera no és una població d'interior, és una ciutat de frontera en què hi ha una estructura de comerç i d'hostaleria molt potent per donar servei a 3.100 habitants que té la Jonquera. No hi ha prou. Però bé, quan estem enfeinats estem contents, ara ens ha tocat viure això, i hem d'esforçar-nos.

Però segueixen pagant impostos.

Aquí resulta que els autònoms s'han de pagar, com els impostos municipals o els impostos especials. No dic que s'hagin de condonar tot l'any, però si estem quatre mesos tancats, això s'hauria de restar del còmput anual. Perquè has de pagar l'ocupació de la via pública, però, si no l'ocupes perquè has d'estar tancat? Per què has de pagar l'IAE tot l'any, un impost al comerç, si quatre mesos no has facturat? El mateix amb l'IBI, que en els locals comercials és elevat, o els impostos de l'agència tributària. Haurien d'esperar que tot això acabi i que arriï una mica, la gent no és milionària.

Quan creu que es reactivarà?

Posar en marxa les plantes hoteleres de temporada, amb la quantitat de personal que tenen, es necessita una logística molt gran. Però la previsió per a negocis familiars és que podrem salvar-ho, no tots, però potser es podrà aprofitar el mes d'agost. Evidentment que no esperin tenir la mateixa ocupació. Ha caigut en picat i posar-ho en marxa costarà més. Abans la gent es gastava entre un 10 i un 15% de la seva renda per càpita en hotels i restaurants i un 10% més en comerç retail. Ara estem a zero. I els que els han aplicat l'ERTO, tampoc cobren el que cobraven.

Veu difícil que es reactivi amb el turisme nacional?

Haurà de ser nacional perquè els estrangers, amb la premsa i la imatge que hem donat de la gestió de l'emergència sanitària, no vindran. Vindrà públic de proximitat, que ens coneix, de Barcelona, gent que ja té confiança i que té cases de segona residència. Catalunya té la sort de tenir un gran país de 65 milions d'habitants que es diu França aquí al costat, i Girona encara més. Però tot i això, molts no vindran perquè estan atemorits de veure el que ha passat amb la Covid-19.