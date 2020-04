Els castellonins ja es poden inscriure a la Borsa de Treball per internet

A partir d'avui, totes aquelles persones que es vulguin inscriure a la Borsa de Treball Municipal de Castelló d'Empúries ho podran fer en línia. Tot i que s'ha suspès temporalment l'atenció presencial i els cursos programats, s'ha habilitat un formulari perquè aquelles persones que es vulguin inscriure puguin deixar les seves dades. D'aquesta manera des del servei municipal d'ocupació es posaran en contacte amb els i les interessades per tal de donar-los d'alta, per fer-los arribar informació dels canals de consulta d'ofertes i alhora per portar a terme l'actualització del currículum vitae. El procés d'inscripció a la borsa comporta diverses gestions que es fan presencialment però que a partir d'ara, i mentre duri l'ordre de confinament, es faran per telèfon.

En aquests moments de crisi sanitària i social és prioritari que el servei d'ocupació es mantingui en funcionament i que pugui seguir treballant per als usuaris, tant els nous com els que ja consten a la borsa. Des que es va iniciar el confinament no hi ha hagut activitat presencial però es manté el contacte amb els usuaris i es continuen enviant ofertes als perfils que demanen les empreses a través d'internet .

Segons Anna Massot, regidora de Treball, Formació i Ocupació, "ara més que mai hem de dedicar els esforços i recursos necessaris en els serveis que permetin als nostres ciutadans i ciutadanes superar aquesta situació de la millor manera possible i l'ocupació és determinant".

Tota la informació es pot trobar Treball, formació i Ocupació del Web de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.