Petits i joves de Cantallops editen un vídeo per explicar com viuen el confinament

Els nens i joves de Cantallops han volgut fer la seva aportació personal en aquest paradigma de confinament general a causa del coronavirus. Per fer-se sentir, els petits del poble han editat un vídeo que ha generat expectació a les xarxes socials, en què expressen com estan vivint aquest estat d'alarma

Per una banda, els nens i nenes més petits han fet dibuixos inspirats en el confinament. En les diverses imatges que es mostren al vídeo es poden veure retrats de famílies traient el cap per les finestres de casa seva, o diversos membres d'una mateixa família fent activitats sota un mateix sostre. Per reforçar el seu missatge, han acompanyat aquests dibuixos amb frases que recalquen la importància de seguir la normativa, com ara "a Cantallops ens quedem a casa" o "tot anirà bé".

A la segona part del vídeo també hi apareixen els joves del poble, que comencen plantejant els dubtes que els genera tota aquesta situació que estem vivint. En les seves gravacions també expliquen què fan durant el seu dia a dia, i descriuen amb tres paraules aquesta situació d'excepcionalitat. D'entre els termes amb què s'hi refereixen, destaca: pànic, agobiant, avorriment, diferent, connexió i incertesa.